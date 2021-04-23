Gran Turismo Artık Olimpik Spor: Olimpiyat Tarihinde İlk

Gran Turismo olimpik spor oldu. Olimpik Sanal Serinin (OVS) beş resmi sporu ve oyunları açıklandı. Dijital spor, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları öncesinde izleyicilerle buluşacak.

Gran Turismo, bu yılın sonlarında ilk Olimpik Sanal Serinin (OVS) beş resmi ortağından biri olarak resmi bir olimpiyat sporu olmaya hazırlanıyor.

Olympic Virtual Series, Temmuz ayında başlayacak olan Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları öncesinde 13 Mayıs'tan 23 Haziran'a kadar sürecek. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) dijital sporu ilk kez tanıyacak ve OVS, oyun ve e-spor için tamamen olimpik düzeyde ilk etkinlik olacak.

Bu yeni girişim, IOC'nin 2020+5 Olimpiyat Ajandası olarak adlandırdığı etkinliğin bir parçası. 2020+5 Olimpiyat Ajandası, olimpiyatlara daha fazla katılımcıyı dahil etmek, özellikle güncel dünya olaylarının ışığında güvenli ve sürdürülebilir spora izin vermek ve olimpiyatları güçlendirmeyi amaçlıyor.

Gran Turismo olimpik spor oldu

Dijital spor, IOC'nin genç hayranların ilgisini çekmeyi umduğu kilit bir unsur olarak görülüyor.

İlk seride beş farklı dijital spor etkinliği yer alacak ve IOC, etkinliği oluşturmak için beş ayrı Uluslararası Spor Federasyonuyla ortaklık yapacak. Her federasyon, OVS'ye mümkün olan en geniş katılımı sağlamak için etkinliği seçtiği platform aracılığıyla yürütecek.

IOC'nin dijital spor olarak seçtiği beş spor ve oyunları şöyle olacak:

Beyzbol - World Baseball Softball Confederation (WBSC) – eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 (Konami)

(Konami) Bisiklet - Union Cycliste Internationale (UCI) – Zwift (Zwift)

(Zwift) Motor sporları - Federation Internationale de l’Automobile (FIA) – Gran Turismo (Polyphony Digital)

(Polyphony Digital) Kürek - World Rowing – TBA

Yelken - World Sailing – Virtual Regatta (Virtual Regatta)

Gran Turismo, bu listede en fazla öne çıkan yapım. Çünkü diğer dört sporun tümü resmi Yaz Olimpiyat Oyunlarında da yer aldı ve hepsi olimpiyatın mevcut disiplinlerin bir parçasını oluşturuyor.

Ayrıca Paris'teki 1900 Yaz Olimpiyatları'nda resmi olmayan bir sıfatla ortaya çıkmasına rağmen, motor sporlarının olimpiyatlarda temsilciliği bulunmuyor. Bu nedenle motor sporlarının bir olimpiyat etkinliği olması, olimpiyatlar için bir ilki temsil ediyor.

IOC Başkanı Thomas Bach dijital sporlar hakkında şunları söyledi:

"Olympic Virtual Series, sanal sporlar alanında yeni izleyicilerle doğrudan etkileşimi artırmayı amaçlayan yeni, benzersiz bir olimpik dijital deneyimdir. Konsept, 2020+5 Olimpiyat Ajandası ve IOC'nin Dijital Stratejisi ile uyumludur. Spora katılımı teşvik ediyor ve özellikle gençliğe odaklanarak olimpik değerleri destekliyor."

Etkinliğe nasıl katılacağınız veya kimlerin uygun olacağıyla ilgili ayrıntılar önümüzdeki dönemde açıklanacak. Ancak IOC, her etkinliğin ilgili yayıncıların kendi platformları aracılığıyla yürütüleceğini belirtmekte.