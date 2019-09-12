Gran Turismo Sport'a Ekim Ayında Porsche Taycan Turbo S Gelecek

PlayStation 4 platformunun ünlü yarış simülasyonu Gran Turismo Sport için çıkışından bu yana sayamayacağımız kadar çok yeni araba eklenmişti. Önümüzdeki zamanlarda da eklenmeye devam edecek ama Ekim ayının hem geliştirici stüdyo hem de Alman otomobil devi Porsche için oldukça özel bir ay olacağını söyleyebiliriz.

Frankfurt şehrinde düzenlenen Frankfurt Motor Show sırasında, Alman otomobil üreticisi Porsche ve Polyphony Digital stüdyosu arasında imzalanan anlaşma neticesinde ilk tam elektrikle çalışan Porsche Taycan modelinin Gran Turismo Sport oyununa ekleneceğini duyurdular. Söylenene göre Stuttgart ve Tokyo dokuz aydır ortak bir çalışma yürütüyorlarmış ve geçen bu süre zarfında da arabanın detaylı iç tasarımının yanı sıra arabanın sesi ve pistteki performansı yeniden yaratılmış. Porsche Taycan Turbo S, Ekim ayı içerisinde yayınlanacak olan ücretsiz güncelleme ile Gran Turismo Sport oyununa eklenecek.

Bunun yanı sıra 1970 yılında Le Mans yirmi dört saat yarışlarının 917 ile ilk kez kazanılışının elli yılının şerefine, 917 Yaşayan Efsane tasarım çalışması da 2020 yılının ilk yarısında Gran Turismo Sport oyununa entegre edilecekmiş.

Son olarak, Porsche tasarımcıları Gran Turismo Sport oyununda sürülebilir olacak Porsche Vision Gran Turismo Project üzerinde çalışıyorlarmış. Şimdilik bu arabayı oyunda ne zaman göreceğimize dair net bir bilgi yok ama önümüzdeki yılın sonlarına doğru geleceği söyleniyor.