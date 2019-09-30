Gran Turismo Sport Spec II Duyuruldu, Önümüzdeki Ay Geliyor

Polyphony Digital stüdyosunun başarılı yarış simülasyonu serisinin son çıkan oyunu, bildiğiniz gibi Gran Turismo Sport. 2017 yılının Ekim ayı içerisinde PlayStation 4 için çıkmış ve bu zamana kadar da aylık olarak sayısız güncelleme yayınlanmıştı. Eğer henüz oyunu satın almamışsanız ve bu güncellemeler gözünüzde büyüyorsa, size güzel bir haberimiz var. Sony ve Polyphony Digital, Gran Turismo Sport Spec II versiyonunun duyurusunu yaptılar.

Spec II, Gran Turismo hayranlarının hiç de yabancı oldukları bir şey değil. Son olarak 2010 yılında çıkmış olan Gran Turismo 5 için 2011 yılında Gran Turismo 5 Spec II adıyla farklı bir versiyon yayınlanmıştı. Bu versiyon Kuzey Amerika ve Avrupa bölgelerinde XL ve GT Academy Edition olarak biliniyor.

Bu gelenek Gran Turismo Sport Spec II ile devam edecek. Güncellemeler ile harcayacağınız zamandan da tasarruf etmiş olacaksınız. Öyle ki, bu versiyon Mayıs ayında yayınlanmış olan v1.39 ile gelecek. Bir diğer deyişle halihazırdaki iki yüz doksan üç arabanın iki yüz yetmiş beş kadarı ve yetmiş üç pist ile gelecek. Bunun yanı sıra iki buçuk milyon oyun içi kredi ve Gr. 3 sınıfı için on araba da bu versiyonun içeriğinde bulunacak. Arabalar şöyle:

Aston Martin V12 Vantage GT3

Chevrolet Corvette C7 Gr.3

Lexus RC F GT3 (Emil Frey Racing)

Mercedes-Benz Mercedes-AMG GT3 (AMG-Team HTP-Motorsport)

Mitsubishi Lancer Evolution Final Edition Gr.3

Nissan GT-R NISMO GT3 N24 Schulze Motorsport

Porsche 911 RSR (991)

Renault Sport R.S.01 GT3

Subaru WRX Gr.3

Toyota FT-1 Vision Gran Turismo (Gr.3)

Eğer herhangi bir gecikme yaşanmazsa, Gran Turismo Sport Spec II, 4 Ekim 2019 tarihinde satışa sunulacak.