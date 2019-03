Gran Turismo Sport'un 1.34 Güncellemesi Yayınlandı

PlayStation platformlarının vazgeçilmez yarış simülasyonu olan Gran Turismo serisinin güncel oyunu Gran Turismo Sport için yeni bir güncelleme daha yayınlandı. Sony ve Polyphony Digital tarafından paylaşılan notlar ile dolu dolu bir içerik sizi bekliyor. Yeni arabalar, yeni bir pist, GT Ligi için yeni etkinlik turları ve fazlası Gran Turismo Sport oyununa dahil olacak.

Gran Turismo Sport, PlayStation 4 için 17 Ekim 2017 tarihinde satışa sunulmuştu. Başlangıçta çok zengin olmayan içeriğiyle fazlaca eleştirilere maruz kalmış olsa da aradan geçen bir buçuk yıllık süre zarfında epey gelişim gösterildiğini söylemek gerek. v1.34 güncellemesi de bunu devam ettirecek. Öncelikle yeni arabalarla başlayalım. Toplamda beş yeni arabadan oluşan bir liste var. Bilhassa Need for Speed II ile gönlümüze taht kuran McLaren F1'in McLaren F1 GTR - BMW versiyonu, Mazda Eunos Roadster '89, Mercedes-Benz SLR McLaren '09, Pagani Huayra '13 ve Toyota GR Supra RZ '19 biz oyuncuların beğenisine sunulacak.

Autopolis International Racing Course ise yeni pist olacak. Daha önceden Need for Speed: Shift oyununda da karşımıza çıkmış olan bu pistin tam uzunluğu 4.67 km. Alternatif olarak, 3.03 km olan kısa bir varyasyon da hazırlanmış. Ayrıca bu pist, Manzaralar kısmında da yerini aldı. Yani eğer dilerseniz Manzaralar kısmına giderek bu pist ile ilgili birbirinden güzel fotoğraflar çekebilirsiniz.

Bildiğiniz gibi her yayınlanan yeni güncelleme ile oyunun bir nevi senaryo modu diyebileceğimiz GT Ligi için de güncel etkinlikler geliyor. Bugün yayınlanmış olan güncelleme de bu geleneği devam ettiriyor. Amatör Lig için Supra Efsanesi etkinliği, bunlardan ilki olacak. Buna ek olarak, Mazda Roadsters Cup, Mazda Roadsters Cup +, Premium Sports Lounge ve All Japan GT Car Championships etkinlikleri için de altıncı ve yedinci turlar eklenirken, Gr.3 Dayanıklılık Serisi için de altıncı bir tur sizi bekliyor olacak.

Son olarak, 1.34 güncellemesi ile ses efektleri ve lastik aşınma oranlarıyla ilgili ayarlamalar yapılırken, çevrimiçi yarışlar ve İzleyici Görünümü sırasında fren disklerinin düzgün görüntülenmemesine ve Sport modunda ve lobide yapılan eşleşme sırasında Yarışa Giriş Seçimi ekranına geri dönülmesine neden olan hata da dahil olmak üzere birçok hata gideriliyor.