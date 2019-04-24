Gran Turismo Sport'un 1.38 Güncellemesi Yayınlandı

PlayStation 4 platformunun önemli oyunlarından olan Gran Turismo Sport, aydan aya genişlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay bir istisna yaşanmış ve bir ay içerisinde iki içerik güncellemesi birden yayınlanmıştı. Bu durumdan sonra "Acaba Polyphony Digital ay başına bir güncelleme ile yetinmeyecek mi?" diye düşünüyorduk ki, böyle olmadığını bu ay itibarıyla görmüş olduk. Nisan ayının Gran Turismo Sport güncellemesi kısa bir süre önce yayınlandı.

Bu ay yine yeni arabalar, GT Ligi modundaki mevcut etkinliklere yeni turlar, Manzaralar modu için yeni bir fotoğraf noktası ve Spor modu için yeni bir özellik v1.38 güncellemesinin içeriğini oluşturuyorlar.

Her zaman olduğu gibi yine arabalarla başlayalım. Toplamda beş yeni araba, Gran Turismo Sport oyununun araç yelpazesine ekleniyor. Bu arabalarda tanınmış yarış arabalarından şehir içinde kullanılan modellere kadar çeşitlilik mevcut:

Porsche 962 C '88 (Gr.1)

Renault R8 Gordini '66 (Gr.X)

Audi TT Coupé 3.2 quattro '03 (N200)

Honda Fit Hybrid '14 (N100)

Toyota Sprinter Trueno 3door 1600GT APEX (AE86) '83 (N100)

Gran Turismo Sport oyununun senaryo modu diyebileceğimiz GT Ligi modunda ise Acemi Ligi'ndeki Compétition de France etkinliğine iki tur daha ekleniyor. Aynı şekilde Amatör Lig'deki Tourist Trophy ve Profesyonel Lig'deki Group 1 Cup etkinlikleri için ikişer tur daha ekleniyor.

Manzaralar modunda yeni fotoğraf çekilme noktası olarak New Zealand - Embrace the natural beauty of Oceania seçilebilir olacakken, Spor modundaki FIA Gran Turismo Championship // Manufacturers Series bölümüne de Global Manufacturer Ranking liderlik tablosu eklenecek. Bildiğiniz gibi FIA ve Gran Turismo ortaklığında FIA Gran Turismo Championship adı altında, yeni motor sporları etkinlikleri düzenlenmeye başlanmıştı. Dünyanın dört bir yanından oyuncular Spor modu üzerinden birbirlerine karşı mücadeleye veriyorlar. Bu bağlamda bölgesel finallerde başarılı olan oyuncular, daha sonradan dünya finaline yükseliyorlar. Dünya finalinin şampiyonu ise gerçek motor sporları şampiyonları ile aynı ödüllere layık görülüyor. Bu tablo sayesinde de genel durumu takip etmeniz mümkün oluyor.