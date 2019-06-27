Gran Turismo Sport'un 1.40 Güncellemesi Bugün Geliyor

Haziran ayına yavaş yavaş veda etmeye hazırlandığımız şu günlerde, Polyphony Digital de bu vedaya yeni Gran Turismo Sport güncellemesi ile eşlik edecek.

Geliştirici stüdyo tarafından yapılan duyuru ile yeni Gran Turismo Sport güncellemesinin bugün geleceği kesinleşti. Güncellemenin içeriğinde beş yeni araba, yeni bir pist, GT Ligi için ek turlar, Manzaralar ve Pist Deneyimi modları için de yeni içerikler geliyor.

Her zaman olduğu gibi öncelikle yeni arabalar ile başlayalım:

Chevrolet Camaro Z28 '69 (N300)

Toyota Tundra TRD Pro '19 (N400)

Toyota Sports 800 '65 (N100)

Renault Sport Clio V6 24V '00 (N200)

Gran Turismo Red Bull X2019 Competition (Gr.X)

Bu ay oyuna eklenecek olan yeni pist ise Sardegna olacak. Toplam uzunluğu 5.1 kilometre olan bu pist, Sardinya (İtalya) adasında ve halka açık yolların kapatılmış olan kısımlarından oluşuyor. Bu pistin aynı zamanda B ve C olmak üzere iki alternatif düzeni de mevcut olacak. B düzeni 3.8 kilometreyken, C düzeninin ise 2.6 kilometrelik uzunluğu var.

GT Ligi modunda ise Acemi Ligi'ndeki Hafif Sıklet K Kupası, Amatör Lig'deki Gr.B Rallycross ve Profesyonel Lig'deki Grup 1 Kupası için ek iki tur, Dayanıklılık Ligi'ndeki Gr.1 Prototip Dayanıklılık Serisi için ek bir tur eklenecek. Ayrıca Dayanıklılık Ligi'nde X2019 Competition Dayanıklılık Serisi de sizi bekliyor.

Son olarak, Manzaralar modunda Temelden - Düşük Açı özel öne çıkanlar bölümüne, Goodwood Motor Circuit pisti de Pist Deneyimi moduna eklenecek.