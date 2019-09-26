Gran Turismo Sport'un 1.45 Güncellemesi Yayınlandı

Gran Turismo Sport oyununun bu ay yayınlanması beklenen yeni güncellemesi en nihayetinde yayınlandı.

1.45 versiyonlu yeni güncelleme ile oyuna dört yeni araba eklenirken, Tokyo Expressway pisti için ıslak koşul, GT Ligi modundaki etkinliklerden bazılarına yeni turlar, Michelin ile yapılmış olan anlaşma kapsamında firma logosunun oyun içerisinde görünür hale gelmesi, Müze için Michelin bölümünün eklenmiş ve oyun içerisinde ünlü lastik üreticisinin logolarının görünecek olması ve Manzaralar modu için yeni fotoğraf noktası gibi yenilikler geliyor.

Öncelikle arabalar ile başlayalım. Chevrolet markasından iki farklı model ve 70'lerin klasiklerinin bulunduğu liste şu şekilde;

Chevrolet Corvette StingRay Racer Concept '59 (Gr.X)

Chevrolet Camaro ZL1 1LE Package '18 (N700)

Ferrari 365 GTB4 '71 (N400)

Dodge Super Bee '70 (N300)

GT Ligi modunda Acemi Ligi'nde Yıldızlar ve Şeritler etkinliğine, Amatör Lig'deki Grup 3 Kupası etkinliğine ve Profesyonel Lig'deki La Festa Cavallino etkinliğine ikişer yeni tur ve Dayanıklılık Ligi'ndeki Gr.1 Prototip Dayanıklılık Serisi etkinliğine bir yeni tur eklendi.

Geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde Michelin ile yapılan anlaşma kapsamında otomobil ayarları ekranında, Sport modu içindeki FIA Gran Turismo Championships kısmında ve oyunun genelindeki pistlerde artık ünlü lastik üreticisinin logosu görünür olacak.

Son olarak, Manzaralar modunda öne çıkanlar bölümüne 'Yağmur damlaları - Yağmur altında ışıldayan otomobillerin fotoğraflarını çekin' özelliğinin eklenmesi de v1.45 güncellemesiyle gelen yeniliklerin arasında bulunuyor.