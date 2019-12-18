Gran Turismo Sport'un 1.53 Güncellemesi Bugün Yayınlanıyor

Sony Interactive Entertainment ve Polyphony Digital, Gran Turismo Sport'un yeni güncellemesinin duyurusunu yaptılar.

1.53 versiyonlu yeni güncelleme bugün yayınlanacak. Önceki güncellemeler ile üçü güvenlik olmak üzere yedi yeni araba, bir yeni pist, bazı GT Ligi etkinlikleri için yeni turlar, Manzaralar modu için 'Laguna Seca – Tirbüşon!' öne çıkanlar bölümüne ve WeatherTech Raceway Laguna Seca pisti de Pist Deneyimi moduna eklenecek.

Yeni eklenecek olan arabar şu şekilde;

Ford GT '17 (N700)

Porsche 911 Carrera RS Club Sport (993) '95 (N300)

Toyota Crown Athlete G ’13 (N300)

Volkswagen Golf I GTI '83 (N100)

Toyota Crown Athlete G Güvenlik Otomobili (N300)

Renault Sport Mégane R.S. Trophy Güvenlik Otomobili (N300)

Dodge Charger SRT Hellcat Güvenlik Otomobili (N700)

Oyuna eklenecek olan yeni pist, WeatherTech Raceway Laguna Seca olacak. Bu pistin uzunluğu 3.6 kilometre, viraj sayısı on bir ve en uzun düzlüğü de 453 metre. Yükseklik değişikliği ise 55 metre.

Yeni güncelleme ile GT Ligi modundaki dört farklı etkinliğe toplamda yedi tur ekleniyor. Acemi Ligi'ndeki Z Mirası, Amatör Lig'deki Super Formula Championships ve Profesyonel Lig'deki Midship Challenge etkinliklerine ikişer tur ve Dayanıklılık Ligi'ndeki Gr.1 Prototip Dayanıklılık Serisi etkinliğine de bir yeni tur ekleniyor.

Sony Interactive Entertainment ve Polyphony Digital tarafından yeni güncelleme ile ilgili olarak yayınlanan fragmana aşağıdan bakabilirsiniz.