Gran Turismo Sport'un v1.47 Güncellemesi Bugün Yayınlanıyor

Sony ve Polyphony Digital aylık olarak Gran Turismo Sport için güncelleme yayınlamaya devam ediyorlar. Oyunun bu ay için hazırlanan güncellemesi, bugün itibarıyla aktif olacak.

Yeni güncelleme, Gran Turismo Sport oyununu 1.47 versiyonuna güncelleyerek dört yeni araba, bir yeni pist ve GT Ligi modundaki etkinliklerin bazılarına yeni turlar ekleyecek.

Öncelikle arabalar ile başlayalım:

Porsche Taycan Turbo S ’19 (Gr.X)

Lamborghini Aventador LP 750-4 Superveloce '15 (N800)

Mazda Demio XD Touring '15 (N100)

Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 AMG ’71(Gr.X)

Gran Turismo Sport oyununa eklenecek olan yeni pist Circuit de Spa-Francorchamps olacak. Yedi kilometre uzunluğunda olan bu pistte yirmi bir dönüş var ve en uzun düz kısmı ise 752 metre uzunluğunda. Bu pistin yıllar boyunca F1 yarışlarından dayanıklılık yarışlarına kadar birçok etkinlikte kullanıldığını söyleyelim.

Yeni güncelleme ile Acemi Ligi'ndeki Grup 4 Kupası, Amatör Ligi'ndeki Real Circut Tours ve Profesyonel Ligi'ndeki Nostaljik 1979 etkinliklerine ikişer tur ve Dayanıklılık Ligi'ndeki X2019 Rekabet Dayanıklılık Serileri etkinliğine de bir tur ekleniyor.

Son olarak, "Spa-Francorchamps - Yeteneklerinizi sınayacak yüksek hızlı bir pist" de Öne Çıkanlar Bölümü'ne ekleniyor.