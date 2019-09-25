Gran Turismo Sport'un Yeni Güncellemesi Bu Hafta Geliyor

Aydan aya içerik olarak zenginleşmeye devam eden Gran Turismo Sport oyununun sıradaki güncellemesi bu hafta içerisinde yayınlanacak.

Gran Turismo Sport oyun içi bildirim ve resmi internet sayfası üzerinden yapılan açıklama ile 26 Eylül 2019 Perşembe günü TSİ 05:00 - 07:00 arasında gerçekleştirilecek olan sunucu bakımı sonrasında yeni güncelleme indirmeye sunulacak.

Peki bu içerikte bizleri neler bekliyor? Öncelikle tabii ki yeni arabalardan söz edebiliriz. Kazunori Yamauchi Twitter hesabından paylaştığı üzere dört yeni araç geliyor.

Bu arabalardan ikisinin 1971 Ferrari 365 GTB/4 ve 1970 Dodge Coronet Super Bee olacağı ortaya çıktı. Diğer ikisini ise ayırt etmek güç görünüyor ama zaten öğrenmek için de fazla bir zaman kalmadı.

Arabaların haricinde Tokyo Expressway East pistinin yağmurlu versiyonunun geleceği tahmin ediliyor. Bu pist, Salzburg şehrinde gerçekleştirilen dünya turu etkinliğinde görülmüştü ve böylesi durumlarda, bahsi geçen pist(ler) bildiğiniz üzere sıradaki Gran Turismo Sport güncellemesine dahil ediliyor.

Son olarak, her güncellemenin geleneği olarak GT Ligi modu için yeni etkinlikler veya halihazırdaki etkinlikler için ek turlar, Manzaralar modu için yeni fotoğraf noktaları, Pist Deneyimi için yenilikler ve oyunun geneli için hata çözümlemeleri gibi şeyler göreceğimizi tahmin ediyoruz.