Gran Turismo Sport v1.50 Güncellemesi Bugün Yayınlanıyor

Aylık olarak yayınlanan Gran Turismo Sport güncellemelerinin bir yenisi bugün itibarıyla yayınlanacak. Sony ve Polyphony Digital, yeni güncellemenin detaylarını paylaştılar.

Oyunu 1.50 versiyonuna yükseltecek olan güncelleme ile Lewis Hamilton Zamana Karşı Mücadele içeriğine ek olarak yeni arabalar, GT Ligi modundaki bazı etkinlikler için yeni turlar, Pist Deneyimi deneyimi için Circuit de Spa-Francorchamps ve bir takım geliştirmeler ile hata çözümlemeleri gelecek.

Lewis Hamilton Zamana Karşı Mücadele, ayrı olarak satın alınabilir bir içerik olacak. Bu içeriği satın alan oyuncular, altı kez dünya şampiyonu olmuş ünlü yarış pilotuna karşı meydan okuyacak ve tur sürelerini geçmeye çalışacaklar.

Yeni güncelleme ile aralarında Jaguar Vision Gran Turismo Coupee '20'nin de bulunduğu beş yeni araba oyuna eklenecek. Tam liste şu şekilde:

Jaguar Vision Gran Turismo Coupee '20

RE Amemiya FD3S RX-7 (N400)

RUF CTR3 '07 (N700)

TOYOTA 86 GT "Limited" '16 (N200)

BMW M3 Coupé '03 (N300)

Son olarak, GT Ligi modunda Acemi Ligi'ndeki Dr. Felix Wankel’ın Tutkusu, Amatör Lig'deki Boxer Ruhu ve Profesyonel Lig'deki Vision Gran Turismo Kupası + etkinliklerine ikişer ve Dayanıklılık Ligi'ndeki X2019 Competition Dayanıklılık Serisi etkinliğine de bir yeni tur eklenecek.

Gran Turismo Sport v1.50 güncellemesi için yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.