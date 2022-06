Gran Turismo Filminin Vizyon Tarihi Belli Oldu

Sony'nin yaklaşmakta olan Gran Turismo filmi, görünüşe göre beklediğimizden daha erken vizyona giriyor. Deadline'dan yeni bir rapora göre yeni Gran Turismo filminin 11 Ağustos 2023'te gösterime girmesi planlanıyor. Gerçek bir hikâyeye dayanması beklenen filmin yönetmenliğini Neill Blomkamp üstleniyor.

Deadline'a göre filmin resmî giriş satırı (diğer bir deyişle kısa özeti) şu şekilde:

"Gerçek bir hikâyeye dayanan film, oyun becerileri ile bir dizi Nissan yarışmasını kazanarak gerçek bir profesyonel yarış otomobili sürücüsü hâline gelen genç bir Gran Turismo oyuncusunun en büyük dileğini gerçekleştirme hikâyesidir."

Gran Turismo Filmi Gerçek Bir Hikâyeyi Anlatacak

Bu, filmin büyük olasılıkla Gran Turismo profesyonellerinin 2008'den 2016'daki son tekrarına kadar Nissan'ın sponsorluğunda gerçek hayattaki bir yarış takımına katılmak için rekabet etmelerine izin veren GT Academy'den birinin hikâyesinden alındığı anlamına geliyor.

Film bu zamana kadar yapılan çalışmalarda PlayStation oyunlarının birçok uyarlamasından sadece biri. Inklings of the Gran Turismo filmi ilk kez geçen ay hit oldu ve bir Horizon Zero Dawn Netflix serisinin geliştirilmekte olduğu haberi de geldi. HBO'nun The Last of Us şovunun çekimleri de geçen hafta tamamlandı ancak bu yıl yayınlanması beklenmiyor. Sony geçen yıl bir Ghost of Tsushima filmi duyurdu ve bildirilene göre Amazon ile bir God of War dizisi üzerinde çalışıyor.

Bu, kulağa çok sayıda video oyunu uyarlaması yapılıyor gibi gelebilir ancak oyun serilerine dayanan bazı yeni filmler büyük başarılar elde etti ve bu da Sony'nin stratejisinin meyvelerini vereceğini gösterebilir. Sega ve Paramount'un Sonic the Hedgehog 2'si gişede orijinalini geride bırakırken Sony, karışık incelemelere rağmen bu yıl yayınlanan Uncharted filmiyle birçok ödül kazandı.