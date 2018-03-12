Grand Theft Auto 6, 2022 Yılında Çıkabilir

Rockstar Games’in Grand Theft Auto 5’i piyasaya sürmesinden bu yana Grand Theft Auto 6 hakkında söylentilerin ardı arkası kesilmemişti. Bugün GTA 6’nın çıkış tarihine dair yeni bir çıkarım yapıldı.

YouTube üzerinde çeşitli alanlara dair videolar hazırlayan The Know, GTA 6’nın çıkış tarihine dair edindiği yeni bilgileri sıraladı. Oyunun 2021 ya da 2022 yıllarında piyasaya sürüleceğini tahmin ettiklerini aktaran kanal, çıkış tarihi bilgisini Rockstar’da çalışan birinden aldıklarını söyledi.

Grand Theft Auto’nun şimdilik Project Americas olarak adlandırıldığını kaydeden The Know, oyunun muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri ya da Güney Amerika ülkelerinin birinde geçeceğini; ancak oyuncuların Vice City ile birlikte iki bölge arasında geçiş yapabileceklerini aktardı.

2013 yılında piyasaya sürülmüş olmasına rağmen hala çok yüksek satış rakamlarına sahip olan Grand Theft Auto 5, hala Rockstar Games’e büyük paralar kazandırırken, GTA 5 ile piyasaya çıkan GTA Online’ın da hala milyonlarca aktif kullanıcıya sahip olduğunun altı çizildi. Aktif olarak çok yüksek gelirler elde eden Rockstar Games’in GTA 5’i hemen öldürmeyeceği söylenirken, GTA oyunlarının çıkış sıklığına da dikkat çekildi. Genellikle 4-5 yıl arayla piyasaya sürülen GTA oyunlarının bu sefer araya Red Dead Redemption 2’nin girmesi nedeniyle biraz sarkabileceği ve bu sebeple yeni oyununun 2021 - 2022 yıllarına kalabileceği vurgulandı.