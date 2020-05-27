Grand Theft Auto 6 Çıkış Tarihi Hakkında En Ciddi İddia

Grand Theft Auto 6, duyurulacağı zamanı sabırsızlıkla beklemeye çalıştığımız oyunların arasında yer alıyor. Haliyle hem Take-Two Interactive hem de Rockstar Games cephesinde yaprak dahi kıpırdasa heyecanlanmamıza neden oluyor. Yakın bir zaman önce de sıradaki oyun ile ilişkilendirilen bir gelişme yaşandı. Grand Theft Auto 6 çıkış tarihi hakkında en ciddi iddia bugün ortaya çıktı.

Son olarak Red Dead Redemption 2 ile karşımıza çıkmış olan Rockstar Games, oyun dünyasındaki popülaritesini sağlamasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi olan Grand Theft Auto serisinin sıradaki oyunu hakkında henüz resmi bir şey söylemiş değil ama biz altıncı oyunun geliştirilme aşamasında olduğunu biliyoruz. Ne var ki yaşanan sızıntılar ile henüz çok başlarda olduğu ve en aşağı iki veya üç yıl beklememiz gerektiği işaret edilmişti.

Grand Theft Auto 6 Çıkış Tarihi için En Ciddi İddia

Amerika menşeli şirketin büründüğü sessizlik elbette gözlerimizi çatı şirketi Take-Two Interactive cephesine çevirmemize neden oldu. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde düzenlenen finansal konferans sırasında 2025 yılına kadar doksan üç kadar oyunun satışa sunulmasının planlarının yapıldığını öğrenmiştik. Şimdi ise SEC (Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) dosyası ile 2024 finansal yılı için pazarlama anlamında seksen dokuz milyon dolarlık bir bütçenin ayrıldığı ortaya çıktı. Bu tabii ki fazlasıyla dikkat çekti. Çünkü, bu miktar önceki yılların iki katından çok daha fazla.

Peki, böylesi bir bütçe neden ayrıldı? Take-Two Interactive ve Rockstar Games cephesinden herhangi bir açıklama yok ama Stephens yatırım şirketinden analist Jeff Cohen, geçmişte yaşanan böylesi bir durumda Red Dead Redemption 2 oyunun duyurusu öncesinde satışa sunulacağı tahmininde bulunulmuştu. Haliyle bu kadar yüksek bir miktarın pazarlama için ayrılmış olması da ister istemez akıllara Grand Theft Auto 6 oyununu getirmiyor değil. Grand Theft Auto 5 oyununun pazarlanması için ayrılan bütçenin yetmiş ile yüz yirmi milyon dolar arasında olduğu hesaba katılırsa, uzak bir ihtimal değil.

Ancak tabii ki bunu sadece Grand Theft Auto 6 ile de ilişkilendirmemek lazım. Malumunuz Take-Two Interactive çatısı altında başka şirketler de bulunuyor. Mesela 2K Games ve Private Division gibi ki bu şirketlerin de hayli önemli yapımları da bulunuyor. Ayrılan seksen dokuz milyon dolarlık bir bütçe, birden fazla oyunu da kapsıyor olabilir.

GTA 5 Mobile Deneyin

GTA 6 söylentileri süredursun, yakın zaman önce serinin hayranları tarafından GTA 5 mobile isminde bir oyun hazırlanmaya başlanmıştı. GT A5'in telefonlara uyarlanmış şekli olarka lanse edilen yapımın çalışmaları başlamış ve oynanabilir ilk sürümü yayınlanmıştı.

Yayınlanan APK her ne kadar bütün oyunu kapsamıyor olsa da yine bizlere gelecek zamanlarda karşımıza çıkabilecek oyun hakkında bazı bilgiler vermeye yetmişti. Hemen aşağıda göreceğiniz APK dosyasını indirmek için hemen aşağıdaki Tamindir veya indir tuşuna basabilirsiniz.