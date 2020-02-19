Grand Theft Auto IV, PC'ye Complete Edition Olarak Geri Dönecek

Geçtiğimiz ay içerisinde Grand Theft Auto IV, Steam üzerinden satın alınamaz hale gelmişti. Konu ile ilgili açıklama yapan Rockstar Games, sorunun Games for Windows Live ile ilgili olduğunu belirtmişti. Bu servis faal olmadığı ve oyunun satışına devam edebilmek için lazım olan anahtarlar artık üretilemediği için Steam üzerinden satış da olanaksız hale gelmişti.

Rockstar Games bugün Steam üzerinden yeni bir açıklama yaptı. Grand Theft Auto IV 19 Mart 2020 tarihinde Grand Theft Auto IV: Complete Edition adı altında geri dönecek. Steam mağazasına ek olarak Rockstar Games Launcher üzerinden de satışa sunulacak bu versiyon, içeriğinde Grand Theft Auto IV ve Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City'yi barındıracak.

Halihazırdaki kayıt dosyalarınız Grand Theft Auto IV: Complete Edition ile uyumlu olacak ama yeni versiyonda bazı değişikliklerin olacağından bahsediliyor. Games for Windows Live servisinin devre dışı bırakılacak olması normal bir durum ama çok oyuculu mod ve liderlik tablolarına veda edilecek. Bunların yanı sıra RamJam FM, Self-Actualization FM ve Vice City FM istasyonlarını da belirli bir süreliğine dinleyemeyeceksiniz.

Eğer Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City sahibiyseniz, bu 22 GB boyutundaki bir güncelleme ile Grand Theft Auto IV: Complete Edition haline getirilecek. Grand Theft Auto IV sahibiyseniz de Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City içeriğini indirmeniz gerekecek ve 6 GB boyutundaki bir güncelleme ile Grand Theft Auto IV: Complete Edition haline getirilecek.