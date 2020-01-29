Grand Theft Auto V ve Red Dead Redemption II Ne Kadar Sattı?

Take-Two Interactive tarafından yapılan açıklama ile birlikte Grand Theft Auto V (GTA 5) ve Red Dead Redemption 2 (RDR 2) oyunlarının ne kadar sattığı belli oldu!

Oldukça Başarılı Oldular

Yapılan açıklamaya göre her iki oyun lansman tarihinden bu yana toplam 150 milyon kopya sattı. Geçtiğimiz kasım ayının verilerini göz önünde bulundurduğumuz durumda GTA 5'in 115 milyon kopya ve RDR 2'nin 26,7 milyon kopya sattığını görmüştük. Yani kasım ayından bu yana yaklaşık 9 milyon kopya daha satılmış durumda.

Her iki oyunun da tatil sezonlarında ve indirim dönemlerinde oldukça başarılı satış performansına imza attığını söyleyebiliriz. Nitekim Diamond Casino Heist güncellemesine kavuşan GTA 5'in yalnızca aralık ayında 84,7 milyon dolar gelir getirdiği de açıklanan detaylar arasında bulunuyor.

2013 yılında çıkış yapan GTA 5 aradan geçen uzun yıllara karşın hızlı bir şekilde ivme kazanmaya devam ediyor. Oyun, Tetris ve Minecraft'ın ardından tarihteki en çok satılan oyun olma özelliğini de koruyor. Buna karşın RDR 2'nin benzer bir performans göstermediğini ancak yine de şirketi tatmin etme noktasında başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

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