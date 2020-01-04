Grand Theft Auto V, Xbox Game Pass Kütüphanesindeki Yerini Aldı

Haftayı oldukça hoş bir sürpriz gelişme ile kapattık. Grand Theft Auto V, Xbox Game Pass servisine eklendi. Aktif bir aboneliğiniz var ise, şu anda Xbox One konsolunuza indirebilir ve Los Santos şehrine ayak basabilirsiniz.

Have you seen the news lately? pic.twitter.com/fYxxQI06tD — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) 3 Ocak 2020

Rockstar North tarafından geliştirilmiş olan Grand Theft Auto V, Rockstar Games yayıncılığında öncelikle PlayStation 3 ve Xbox 360 için satışa sunulmuştu. Daha sonradan PC, PlayStation 4 ve Xbox One için de satışa sunulan oyun, üzerinden altı yıldan fazla geçmiş olmasına rağmen satış rekorları kırmaya da devam ediyor. Geçtiğimiz tatil döneminde Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Avustralya genelinde en çok indirilen oyun olmayı başaran Grand Theft Auto V, kutulu oyun satışlarında da dördüncü sıraya yerleşmişti.

Konu olarak hayali Los Santos şehrinde geçen oyunda Franklin Clinton, Michael De Santa ve Trevor Philips isimli karakteri yönetiyoruz. Kendilerini suç dünyasının, Amerikan hükümetinin ve eğlence sektörünün birbiri içine geçmiş ağlarında bulan karakterler, Los Santos şehri genelinde tehlikeli soygunları sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmeye çalışıyorlar.

Grand Theft Auto V şu an için sadece Xbox One için sunulan Xbox Game Pass servisinde mevcut ama yakın bir zamanda PC için Xbox Game Pass kütüphanesine de eklenecektir.