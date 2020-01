Grand Theft Auto V, Xbox Game Pass Kütüphanesindeki Yerini Aldı

Haftayı oldukça hoş bir sürpriz gelişme ile kapattık. Grand Theft Auto V, Xbox Game Pass servisine eklendi. Aktif bir aboneliğiniz var ise, şu anda Xbox One konsolunuza indirebilir ve Los Santos şehrine ayak basabilirsiniz.

Have you seen the news lately? pic.twitter.com/fYxxQI06tD