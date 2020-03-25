Grand Theft Auto VI Duyurusu Yakın Olabilir

Büyük bir özlemle beklediğimiz Grand Theft Auto VI duyurusu, yakın bir zamanda gerçekleşebilir. Rockstar Games, oyunun resmi sayfasını güncelledi.

Amerika menşeli yayıncının para basmaya devam eden Grand Theft Auto V oyunu, 2013 yılında satışa sunulmuştu. Mevcut nesle de taşınan oyun halen büyük bir zevkle oynanıyor olmasına rağmen, oyuncular olarak artık bir devam oyununun, Grand Theft Auto VI'nın gelmesini bekliyoruz.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftalarda 4Chan sitesi üzerinde yaşanan bir gelişme ile Grand Theft Auto VI için 25 Mart 2020 Çarşamba gününe yani bugüne işaret edilmişti.

GTA 6 duyurusu ne zaman?

Bu tarihin öncesinde ise enteresan bir gelişme daha yaşandı. Öyle ki Rockstar Games, 23 Mart 2020 tarihinde resmi Grand Theft Auto VI sayfasını güncellemeye gitti. Bunun yanı sıra, oyun ile ilişkili diğer internet sayfalarında da güncellemeye gidildi. Netice olarak ise resmi Grand Theft Auto VI sayfası artık ana Grand Theft Auto sayfalarından birine veya Rockstar Games sayfasına yapılan yönlendirme yapamıyor. Kullanıcılar bir hata mesajıyla karşılaşıyorlar. Yani bu, resmi sayfanın artık açılma hazırlığında olduğuna işaret ediyor ki bu da beklenen duyuruya yakın olduğumuza işaret ediyor.

Bildiğiniz gibi Rockstar Games ile ilgili internet siteleri bakım için güncellendiği zaman, genellikle tamamında güncellemeye gidiliyor. Ancak bu sefer sadece Grand Theft Auto VI ve ilişkili siteler güncellendi.

Haliyle bu da, serinin devam oyunu ile ilgili olarak resmi bir duyurunun yakın bir zamanda gerçekleşebileceğine dair beklentiye girmemize yol açtı. Ancak belki de Amerika menşeli şirket sadece Grand Theft Auto 6 ile ilişkili sayfaları bakıma almaya karar vermiştir. Ne var ki söz konusu duyurulmasını büyük bir özlemle beklediğimiz bir oyun olunca, en ufak bir şeyin yaşanması bile yürekleri ağızlara getiriyor. Umuyoruz ki bu defa da hayal kırıklığına yaşamayalım.