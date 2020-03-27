Greta Thunberg Koronavirüse Yakalanmış Olabilir

Kendi Instagram hesabından paylaşımda bulunan İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, oyuncu olan babası Svante Thunberg ile yeni tip koronavirüs (COVID-19) semptomları gösterdiklerini itiraf etti.

Yaptıkları seyahatlerden sonra, son iki haftadır kendilerini evde karantinaya aldıklarını söyleyen aktivist, "Başlangıçta iyiydim. Ama birkaç gün sonra bazı belirtiler hissetmeye başladım" dedi. 2019 yılında TIME dergisi tarafından ‘Yılın Kişisi’ seçilen Thunberg, neredeyse bütün belirtileri gösteriyor.

Greta Thunberg tehlike altında

Kendi ülkesinde hastanelerin acil tedavi gerekmedikçe koronavirüs testi yapmadıklarını söyleyen Thunberg, babasının tam olarak COVID-19 semptomları gösterdiğini söyledi.

17 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti, “Eş zamanlı olarak bir başkasında virüs olmasaydı, hiçbir şeyden şüphelenmeyebilirdim bile. Sadece sıra dışı bir yorgunluk ve biraz öksürük derdim. Ve durumu bu kadar tehlikeli hale getiren şey bu… Biz risk grubunda olmayanların çok büyük bir sorumluluğu var. Bizim davranışlarımız, birçok başka kişi için ölümle yaşam arasındaki fark olabilir" sözlerine yer verdi.

İsveç'te şimdiye kadar 36 kişi bu virüsten dolayı hayatını kaybetti. Yetkililer bu konuda daha fazla çalışma yapılacağını söyledi.