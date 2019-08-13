Grid 2, Dijital Satış Mağazalarından Kaldırıldı

GRID serisinin yeni oyunu ile buluşmamıza az bir zaman kaldı. PlayStation 4, PC, Xbox One ve Stadia platformlarında 11 Ekim 2019 tarihinde satışa sunulacak olan oyunu türe ilgi duyan oyuncular tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Ne var ki, bu arada GRID serisiyle ilgili enteresan bir gelişme yaşandı. Codemasters Grid 2 oyununu dijital oyun satış mağazalarından kaldırttı.

Amerika menşeli yayıncı tarafından geliştirilmiş olan Grid 2, öncelikli olarak PC, PlayStation 3, Xbox 360 için satışa sunulmuştu. Daha sonradan OS X ve geriye uyumluluk desteğiyle Xbox One platformuna gelen oyun, Abu Dhabi, Paris, California, Miami ve Chicago da dahil gerçek dünyadan birçok mekanda yarışma imkanı sunuyordu. TrueFeel adı verilen yeni kontrol sistemiyle gelen Grid 2, farklı farklı yarış modlarıyla gelmişti.

Her ne kadar ilki kadar adından söz ettirememiş olsa bile yine de bu türe ilgi duyan oyuncular tarafından beğeniyle oynanan oyun yakın bir zaman önce dijital satış mağazalarından kaldırıldı. Oyunun Steam sayfasında Codemasters tarafından yapılan talep doğrultusunda oyunun çevrimiçi mağaza üzerinde satılmamakta olduğuna dair bir notla karşılaşıyoruz. Bu talebin nedeni ise arabalar veya oyunun müzikleriyle ilgili bir lisansın dolmuş olması diye tahmin ediyoruz. Cevabı merak edilen soru ise yayıncının mevcut sorunu çözerek oyunun yeniden satışa sunulmasını sağlayıp sağlamayacağı. Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz.

Eğer halihazırda oyuna sahipseniz, endişelenmenize gerek yok. Bu durum oyunu önceden satın almış olanları etkilemeyecek. Kütüphanenizdeyse indirebilecek, bilgisayarınızda kuruluysa da oynayabileceksiniz. Henüz Grid 2 oyununu almamışsanız, ne yazık ki şimdilik tren kaçmış oldu. İlerleyen zamanlarda Codemasters beklenmedik bir hamle yaparsa, sizleri bilgilendireceğimizden emin olabilirsiniz.