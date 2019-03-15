GRID 2 Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Codemasters tarafından Ego oyun motoru ile geliştirilen GRID 2 ve ek paketleri Humble Bundle’da kısa süreliğine ücretsiz oldu. GRID 2 ve ek paketlerine ücretsiz olarak sahip olmak istiyorsanız, eliniz çabuk tutmanızda fayda var. Zira kampanya, 17 Mart saat 21.00’da sona erecek.

Ücretsiz Olarak Sunulan GRID 2’nin Ek Paketleri

Bathurst Track isimli ek paket, Avustralya’nın ünlü motor yarışı pisti Bathurst, kaportasında yüksek güç barındıran Nissan Skyline GT-R Group A (R32) ile Ford Sierra RS500 ve büyüleyici Ford Racing Ute’yi içeriyor.

Spa-Francorchamps Track isimli ek paket, efsanevi Spa-Francorchamps pistinde bulunan dört güzergahın yanı sıra inanılmaz derecede dayanıklı olan Aston Martin V12 Zagato (N24) ve BMW Z4 GT3’ü içeriyor.

GRID 2'ye Ücretsiz Olarak Nasıl Sahip Olunur?

GRID 2’ye ücretsiz sahip olabilmeniz için öncelikle Humble Bundle web sitesine üyeliğiniz ile giriş yapmanız gerekiyor. Daha sonra oyunun Humble Bundle sayfasında yer alan “Get it now” butonuna tıklamanız gerekiyor. Bu işlemin sonucunda mail adresinize bir mail gönderiliyor. Bu mailde yer alan görselden GRID 2’nin steam koduna ulaşabilirsiniz.

GRID 2’nin PC Sistem Gereksinimleri

2013 yılında çıkışını gerçekleştiren yarış türündeki GRID 2’nin minimum ve önerilen PC sistem gereksinimlerine aşağıdan bakabilirsiniz.

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows Vista, Windows 7, Windows 8

İşlemci: Intel Core 2 Duo @ 2.4Ghz veya AMD Athlon X2 5400+

RAM: 2 GB RAM

Ekran Kartı: Intel HD Graphics 3000 / AMD HD2600 / NVIDIA Geforce 8600

DirectX: 11

Depolama Alanı: 15 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows Vista 64 Bit, Windows 7 64 Bit, Windows 8 64 bit

İşlemci: Intel Core i7/AMD Bulldozer

RAM: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Intel Graphics 5200 / AMD HD6000 Serisi / Nvidia GTX500 Serisi minimum 1GB RAM

DirectX: 11

Depolama Alanı: 15 GB kullanılabilir alan