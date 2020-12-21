Grid 2 Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Codemasters yapımı olan ve arcade ve simülasyon türlerini bünyesinde harmanlayan yarış oyunu Grid 2 sistem gereksinimleri belli oldu. Hemen aşağıda Grid 2'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri hakkında merak edilen tüm detayları bulabilirsiniz. Oyunun çıkış tarihi tam olarak belli olmasada 2013 yılının yaz aylarında bekleniyor.

Grid 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core 2 Duo 2.4 GHz / AMD Athlon 64 X2 5400+

Intel Core 2 Duo 2.4 GHz / AMD Athlon 64 X2 5400+ Grafik İşlemci: Intel HD Graphics 3000 / AMD HD2600 / Nvidia GeForce 8600

Intel HD Graphics 3000 / AMD HD2600 / Nvidia GeForce 8600 Bellek: 2 GB RAM

2 GB RAM Depolama: 16 GB

16 GB İşletim Sistemi: Windows Vista

Grid 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri