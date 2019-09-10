GRID Autosport, Bu Ay Switch Kullanıcılarıyla Buluşacak

Switch sahibi olup da yeni GRID oyununu konsolunuzda oynamanın hayallerini kuruyorsanız, size belki tam müjdeli bir haber veremeyeceğiz ama yine de sevineceğinizi düşündüğümüz bir haberimiz var. GRID Autosport, 19 Eylül 2019 tarihinde Switch için de satışa sunulacak.

GRID Autosport, 2014 yılında PC, PlayStation 3 ve Xbox 360 için satışa sunulmuştu. Daha sonradan Linux, OS X, iOS ve son olarak da Android tabanlı cihazlar için uyarlanmıştı. Bir yarış pilotunu canlandırdığımız kariyer modunun yanı sıra çevrimiçi modunda diğer oyuncularla rekabet edebiliyor, Custom Cup modunda kendi zevkimize göre yarış deneyimimizi oluşturabiliyor ve bölünmüş ekranda arkadaşımızla oynayabiliyoruz. Oyunda Touring, Endurance, Open Wheel, Tuner ve Street olmak üzere beş ana kategori bulunuyor ve kariyer modunda bu kategorilerdeki belirli etkinlikleri tamamlayarak aynı zamanda da sezonu tamamlamış oluyorduk.

GRID Autosport oyununun Feral Interactive tarafından Switch platformuna uyarlanacak olan versiyonu, yayınlanmış olan bütün indirilebilir içerikleri eksiksiz sunacak. Bununla birlikte GameCube kontrol kolu ve HD Rumble desteklerinin bulunacağı oyunda 60 FPS akıcılık sunacak performans ve 30 FPS akıcılık sunacak görsellik modları olacak. İlk etapta sadece tek oyunculu mod olacak ama ilerleyen zamanlarda çoklu-oyuncu modlarının da geleceği söyleniyor.