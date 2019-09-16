GRID Autosport'un Switch Versiyonu için Oynanış Videosu Geldi

PlayStation 4, PC, Stadia ve Xbox One için geliştirilmekte olan yeni GRID, Switch için de uyarlanır mı bilmiyoruz ama GRID Autosport 19 Eylül 2019 Perşembe günü Nintendo konsolu için de satışa sunulacak. Feral Interactive tarafından uyarlanan oyun için çıkışı öncesinde bir oynanış videosu yayınladı.

Codemasters tarafından geliştirilmiş olan GRID Autosport, 2014 yılında satışa sunulmuştu. Sezon sezon ilerleyen kariyer modunda bir yarış pilotunun rolüne bürünüyorduk. Her bir sezonda belirli etkinlikleri başarılı bir şekilde tamamlayarak sıradaki sezona geçiş yapıyorduk. Kariyer modunun dışında çevrimiçi mod ve kendi yarış deneyimimizi oluşturabildiğimiz Custom Cup modu da bulunuyordu.

Hemen aşağıdan izleyebileceğiniz oynanış videosunda da Switch versiyonunda bulunacak olan arabaları, pistleri ve Endurance, Drift, Time Attack, Open Wheel ve Street dahil farklı modları görme fırsatımız da oluyor. Bunların dışında HD Rumble ve ayarlanabilir kontroller gibi konsola özel özellikler de ekranımıza geliyor.

Feral Interactive aynı zamanda oyunda üç farklı görsellik seçeneğinin bulunacağını da belirtti. Bu seçenekler yüksek detay seviyesinde 30 FPS akıcılığında oynayabileceğiniz Graphics Mode, 60 FPS akıcılığında oynayabileceğiniz Performance Mode ve düşük detay seviyesinde 30 FPS akıcılığında oynayabileceğiniz Energy Saver Mode olarak sıralanıyorlar.

Keyifli seyirler dileriz!