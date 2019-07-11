GRID'in İlk Oynanış Fragmanı Yayınlandı

Yarış oyunlarıyla tanınan Codemasters, bu sene çıkacak olan GRID için yeni bir fragman daha yayınladı.

Bildiğiniz gibi GRID, 13 Eylül 2019 tarihinde satışa sunulacaktı. Ancak E3 2019 fuarında aldığı övgülerin ve aldığı ödüllerin geliştirici ekibi heyecanlandırması neticesinde, oyunu daha da geliştirebilmek için çıkışın 11 Ekim 2019 tarihine ertelenmesine karar verilmişti. Aynı haberin içeriğinde, ilerleyen zamanlarda GRID ve Codemasters kanalları üzerinden daha fazla bilgi ve oynanışın paylaşılacağının ve büyük duyuruların yapılacağının da sözü verilmişti. Bu bağlamda, yeni bir fragman yayınlandı.

Race For Glory yani Zafer İçin Yarış adı altında yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Bu yeni fragmanın özelliği ise oyun içi görüntülerden alınarak oluşturulmuş olması. Her ne kadar Codemasters açıklama kısmında ilk oynanış fragmanı olduğunu belirtmiş olsa da gördüğünüz üzere oyun içi harici bir kameradan alınmış yarış tekrarı görüntülerinden oluşuyor.

İyi yanından bakacak olursak, en azından oyun içi görsellik hakkında fikir sahibi olabiliyoruz. Tabii ki sonradan görsel kalitede gerileme yaşanmazsa. Ayrıca yarışacağımız pistlerden birkaçını ve Pontiac Firebird Modified ve Chevrolet Camaro SSX Concept de dahil olmak üzere birçok aracı da görme fırsatımız oluyor.

Keyifli seyirler dileriz!

PlayStation 4, PC, Xbox One ve Stadia platformları için geliştirilen GRID, 11 Ekim 2019 tarihinde satışa sunulacak.