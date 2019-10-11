GRID İnceleme Puanları Fena Görünmüyor

Ultimate sürümünü alanların birkaç gün önceden erişim sağlayabildikleri GRID oyununun standart sürümü dijital olarak şu sıralarda oynanabilir oldu. Uzun zamandır özlemi çekilen seri, sil baştan geliştirilen oyunu ile yollara geri döndü ama bakalım bu geri dönüş bekleneni verdi mi? Yapılan incelemeler eşliğinde GRID oyununun inceleme puanları ortaya çıktı.

Codemasters tarafından geliştirilmiş olan yarış oyunu, genel olarak beğenilmiş gibi görünüyor. Touring, GT, Tuner ve Stock dahil birçok kategoriden tercih ettiğiniz bir arabayı seçerek Racing, Oval Racing, Time Trial, Time Attack, Skirmish ve Hot Lap gibi birçok farklı yarış kategorisinde Asya, Avustralya, Avrupa ve Kuzey Amerika kıtalarındaki yarışlara katılıyorsunuz. Çeşitli meydan okumalar dahil yüzlerce etkinliğin sizi beklediği oyunda nihai hedef ise Ravenwest'e karşı GRID World Series'e giriş yapacağız.

Şimdiye kadar yayınlanan inceleme puanlarına bakacak olursak, Metacritic sitesi üzerinde PlayStation 4 ortalaması 73 / 100 iken PC ve Xbox One ortalamaları da 81 / 100 olduğunu görebiliyoruz. Kullanıcılar tarafından PC versiyonu için verilen puanların 6.1 / 10 ve Xbox One versiyonu için verilen puanların da 7.0 / 10 olduğunu söylemden geçmeyelim.

GRID İnceleme Puanları