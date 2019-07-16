Codemasters, GRID'in Sistem Gereksinimlerini Açıkladı

Geçtiğimiz Mayıs ayında sürpriz bir şekilde duyurulan sil baştan yapım GRID, önümüzdeki Ekim ayında pistlerin tozunu attıracak. Fragmanlardan gördüğümüz kadarıyla önceki oyunları aratmayacak kalitede bir oyun gelecek. Çıkışına üç ay gibi bir süre kala Codemasters oyunun sistem gereksinimlerini açıkladı.

Son yayınlanan oynanış fragmanında görselliğin ne denli gerçeğe yakın olduğunu görmüştük. Buna bağlı olarak kafamızda da "Böyle bir oyun nasıl bir sistem isteyecek acaba?" sorusu oluşmuştu. Verilen detaylar ile GRID oyununun bayağı sağlam bir sistem istediği ortaya çıktı.

Oyunu bilgisayarınızda oynayacaksanız, sağlıklı bir şekilde çalışması için sisteminizde en aşağı Intel i3 2130 veya AMD FX4300 işlemcinin bulunması, belleğinin 8 GB ve ekran kartının da NVIDIA GT 640 veya AMD Radeon HD 7750 olması gerekiyor. Ayrıca sisteminizin sabit diskinde 100 GB kadar boş bir alanı da boşa çıkartmalısınız. Son olarak oyunun DirectX 12 destekli çıkacağını söyleyelim.

Tüm detaylar için aşağıya bakabilirsiniz.

GRID En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: Intel i3 2130 / AMD FX4300

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GT 640 / AMD Radeon HD 7750

DirectX: Versiyon 12

Ağ: Genişbant İnternet Bağlantısı

Depolama Alanı: 100 GB

Ses Kartı: DirectX Uyumlu Ses Kartı

GRID Önerilen Sistem Gereksinimleri