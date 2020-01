GRID ve DiRT Rally 2.0, Hafta Sonu Ücretsiz Oynanabilecek

Bu hafta sonunu evde geçirecekseniz ama oynayacak oyununuz yoksa, üzülmeyin. GRID ve DiRT Rally 2.0'ı bu hafta sonu boyunca ücretsiz oynamanız mümkün olacak.

Codemasters, yaptığı açıklama ile ünlü yarış serisinin son GRID oyununun PC (Steam) üzerinden ücretsiz oynanabileceğini duyurdu. Bugün oyunu indirebilir ve Pazartesi gününe kadar herhangi bir sınırlama olmaksızın dilediğiniz gibi oynayabileceksiniz. Eğer deneme süreciniz boyunca GRID oyunundan memnun kalırsanız, standart sürümü %56 indirimle 40.48 TL'ye ve Ultimate sürümünü de %50 indirimle 59.50 TL'ye satın alabileceksiniz. Kaydettiğiniz ilerleme de tam sürüme aktarılacak.

Diğer yandan, Microsoft da bildiğiniz gibi Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass Ultimate aboneleri için Free Play Days programı düzenliyor. DiRT Rally 2.0 da bu programın 2020 yılındaki ilk oyunu olacak ve Xbox One üzerinde 2 - 5 Ocak 2020 tarihleri arasında herhangi bir kısıtlama olmaksızın ücretsiz oynayabileceksiniz. Eğer bu oyun kafanızda soru işaret(ler)i oluşturmuşsa ve alıp almama konusunda kararsız iseniz, nihai kararı vermenizde yardımcı olabilir. DiRT Rally 2.0 oyunundan memnun kalmanız durumunda, standart sürümünü %70 indirimle 119.88 TL'ye, dijital Deluxe sürümünü %70 indirimle 177,10 TL'ye veya Super Deluxe sürümünü %20 indirimle 156.25 TL'ye satın alabileceksiniz. Kaydettiğiniz ilerleme de eksiksiz olarak tam sürüme aktarılacak.

Free Play Days is back for 2020! Play DiRT Rally 2.0 for free now through January 5.



