Griezmann’a Google Translate ile 'Barcelona' Sorusu!

Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası’nda boy göstermeye hazırlanan Antoine Griezmann ile İspanyol bir gazeteci arasında ilginç anlar yaşandı. Fransa Milli Takım danışmanının “Sadece Fransızca soru alacağız" diyerek engellemeye çalıştığı gazeteci, çareyi Google Translate kullanmakta buldu.

Atletico Madrid’de forma giyen Fransız yıldız Antoine Griezmann, Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası için Fransa Milli takımı adına düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin karşısına çıktı.

Gelecek sezon için Katalan devi Barcelona ile anılan Griezmann, toplantı başlamadan önce gazetecilerden transferle ilgili soru sorulmamasını rica etse de makus kaderinden kaçamadı. Ancak işin ilginç tarafı, soruyu gazetecinin değil, Google Translate’in sorması oldu.

Fransız yıldıza transferiyle ilgili soru yöneltmek isteyen İspanyol gazeteci, Fransa Milli Takım danışmanının engeliyle karşılaştı. Bu duruma karşı oldukça pratik bir çözüm üreten gazeteci, çareyi Google Translate kullanmakta buldu.

Telefonundaki Google Translate uygulaması yardımıyla Griezmann’a Barcelona’ya gidip gitmeyeceğini soran İspanyol gazeteci, bir kez daha Milli Takım danışmanının engeline takılarak aradığı cevabı ne yazık ki bulamadı.

Bu hareketiyle salondaki herkesi güldüren gazeteci, sosyal medyada günün en çok konuşulan olaylarından birisine imza atmış oldu.