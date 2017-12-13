Grim Fandango Remastered GOG'da Bedava!

Eğer kaliteli bir macera oyunu oynamak istiyorsanız size güzel bir haberimiz var; Grim Fandango Remastered, CD Projekt'in dijital oyun platformu GOG üzerinde bütün oyunculara kısa bir süreliğine ücretsiz olarak dağıtılıyor. 14 Aralık tarihine kadar devam edecek bu bedava oyun fırsatını kaçırmamak için bu bağlantıyı kullanarak Grim Fandango Remastered'ın GOG sayfasını ziyaret edebilir ve oyunu GOG kütüphanenize ekledikten sonra oyuna kalıcı olarak sahip olabilirsiniz.

Yeni başlayan GOG kış indirim kampanyası kapsamında 1 günlüğüne ücretsiz hale getirilen Grim Fandango Remastered, 90'lı yıllarda Lucas Arts tarafından yayınlanan Grim Fandango adlı macera oyununun yenilenmiş hali. Sıradışı hikayesi ile beğenilerimizi kazanan Grim Fandango aynı zamanda ilk 3 boyutlu macera oyunları arasındaydı. Grim Fandango yayınlanmadan önce genelde 2 boyutlu point & click macera oyunları oynuyorduk. Grim Fandango Remastered, Grim Fandango'nun grafiklerini günümüz standartlarıyla buluşturuyor, HD çözünürlük ve geniş ekran desteği sunuyor. Ayrıca oyundaki sesler de elden geçiriliyor, Grim Fandango Remastered'da oyun müzikleri orkestra tarafından baştan kaydedilmiş.

Grim Fandango Remastered'ın hikayesi Manny Calavera adlı kahramanımızın başından geçen olayları konu almakta. Kahramanımız cennet, cehennel ve hayat arasındaki Ölüler Diyarı olarak adlandırılan bir yerde seyahat acentesinde müşteri temsilcisi olarak çalışıyor. Manny'nin görevi ise öldükten sonra cennete veya cehenneme gidecek müşterilere lüks seyahat biletleri satmak. Fakat Manny, işleri uzun bir süre ters gidince bu durumun arkasında bir dolap olduğunu sezerek araştırmaya koyuluyor ve uzun bir serüvene atılıyor. Bu serüvende Manny'e yol gösteriyor ve kendisine kurulan komployu ortaya çıkarmasını sağlıyoruz.

Grim Fandango Remastered'da ciddi anlamda kafa yormanızı gerektirecek bulmacalarla karşılaşacaksınız. Oyundaki diyaloglar, karakterler, seslendirmeler ve atmosfer bir hayli başarılı. Bu oyuna bedava sahip olmak büyük bir fırsat.

Grim Fandango Remastered'ı GOG kütüphanenize ekledikten sonra GOG Galaxy yazılımını kullanarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz: