Grip Aşısı Olmak Koronavirüse Karşı Direnç Sağlar mı?

Grip aşısı olmak, COVID-19'a karşı koruma sağlar mı? Michigan Üniversitesinde görevli bilim insanları tarafından konu ile ilgili oldukça önemli bir araştırma gerçekleştirildi. Yapılan araştırmanın sonucuna ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Grip Aşısı Olmak COVID-19'a Karşı Direnç Sağlıyor mu?

Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan Michigan Üniversitesinde görevli bilim insanları, 15 Temmuz 2020 tarihinden önce Michigan eyaletinde koronavirüs testi yaptıran 27 bin 201 kişinin verilerini analiz etti. 27.201 kişinin 12.997'sinin grip aşısı olduğu belirtildi.

DW Türkçe'deki habere göre hastalığa yakalananlar arasında grip aşısı yaptıranların oranı yüzde 4 iken aşı yaptırmayan kişilerin oranı yüzde 4,9 olduğu gözlemlendi. İki oran arasındaki fark her ne kadar az gibi görünse de bu durum, grip aşısı yaptıran kişilerin koronavirüse yakalanma ihtimalinin %24 daha düşük olduğu anlamına geliyor.

Gerçekleştirilen araştırma ile birlikte elde edilen veriler ile birlikte grip aşısı olan ve COVID-19'u atlatan kişilerin hastaneye yatış ve solunum cihazı ihtiyacının, aşılanmayan kişilere kıyasla daha düşük olduğu ortaya çıktı. Daha önce grip aşısı olan bireyler, aşı yaptırmayanlara göre hastanede daha kısa süre kaldı. Ölüm oranı konusunda ise her iki grupta da ciddi bir farklılık rastlanmadı.

Aktarılan bilgilere göre grip aşısı ile doğuştan gelen bağışıklık savunması uyarılıyor olabilir. Doğuştan gelen bağışıklık savunması, yeni tip koronavirüse sebep olan spike proteinlerini hedef alıyor. Bu durumda, vücut yalnızca bir virüse karşı değil aynı zamanda genel olarak enfeksiyonlara karşı bir tepki veriyor.

American Journal of Infection Control'da yayımlanan makale sonuçlarına göre grip aşısının kesinlikle koronavirüse karşı koruma sağladığını söylemek doğru olmayabilir çünkü bazı etkenler mevcut. Bu duruma örnek verecek olursak son dönemde yaşlılar ve kronik sağlık sorunu olan kişiler grip aşısı oldu. Bu kişiler, aşı yaptırmayanlara kıyasla daha dikkatli olduğundan dolayı koronavirüse yakalanma oranları da düşük oluyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan farklı bir araştırmada grip aşısı yaptıran kişilerin koronavirüse yakalanma oranının yaptırmayanlara kıyasla daha düşük olduğunu ortaya çıkarmıştı. Araştırmada 70 yaşının üzerinde kimsenin olmadığını belirtelim. Araştırma henüz hakem sürecinden geçmedi.