İsrail'de Grip ve Koronavirüs Birleşimi Flurona Vakası Ortaya Çıktı!

İsrail'de hamile bir kadında grip ve koronavirüs birleşimi Flurona görüldü. Flurona vakası, tüm dünyanın önemli ölçüde endişelenmesine neden oldu. Peki, grip ve COVID-19'un aynı anda görülmesi, hastalığın daha ağır atlatılmasına neden olur mu? Konuya dair detaylar haberimizde.

Grip ve Koronavirüs Birleşimi Flurona Nedir, Belirtileri Neler?

İsrail'in Petah Tikva şehrinde yer alan Beilinson Hastanesi, hamile bir kadında hem grip hem de COVID-19'un tespit edildiğini duyurdu. Sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kadının yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşıyı yaptırmadığı belirtildi.

Bazı raporlar, bu olayın dünyadaki ilk olduğunu ileri sürdü ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde 2020 yılının ilkbahar mevsiminde hem grip hem de COVID-19'un aynı anda görüldüğü hastaların olduğuna dair bazı raporlar ortaya çıkmıştı.

Flurona olarak isimlendirilen grip ve COVID-19 birleşimine ilişkin önemli bilgiler paylaşıldı. Hastanenin jinekoloji bölümünün direktörü Arnon Vizhnitser, hastalığın yine aynı hastalık olduğunu, her ikisinin de üst solunum yollarına saldırdığını ve bu sebepten ötürü nefes almada zorluk yarattığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde hastaneden taburcu edilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kadının hastalığı nispeten hafif atlattığı açıklandı. İsrail Sağlık Bakanlığı, iki virüsün bir araya gelmesi ile oluşan Flurona'nın daha ciddi bir hastalığa neden olup olmadığını öğrenmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İsrail'de özellikle son haftalarda grip vakalarında çok ciddi bir artış meydana geldi. Ülkede 2000'e yakın kişi hastaneye kaldırıldı. Bakanlık, çarşamba günü yaptığı açıklamada, grip vakalarında endişe verici bir artışın gerçekleştiğini söyledi.

Geçtiğimiz yılın kış mevsiminde yeni tip koronavirüs kısıtlamaları nedeni ile grip vakalarında büyük ölçüde düşüş yaşanmıştı. Bu yıl, bazı kısıtlamaların kaldırılması ile birlikte influenza vakalarında yeniden bir yükseliş meydana geldi.

Kudüs'te geçtiğimiz hafta 31 yaşındaki hamile bir kadın gribe yakalandıktan sonra hayatını kaybetti. İsmi açıklanmayan kadın, iki hafta önce hastalandığında dokuz aylık hamileydi. Hastaneye kaldırılan kadının bebeği sezaryen ile alındı. Çocuk sağlık bir şekilde dünyaya geldi.

Doğum yapan kadın, solunum komplikasyonları nedeniyle ameliyatın hemen ardından solunum cihazına bağlandı. Kadının durumu daha da kötüleşti ve hayatını kaybetti.