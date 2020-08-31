Grip ve Koronavirüsü Ayırt Eden Tanı Testleri Geliştirildi! İşte Açıklama

Sonbahar yaklaşıyor ve grip hastalığı artışa geçecek. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsü ve grip hastalığını ayırt edebilen tanı testi geliştirdiğini açıkladı. İşte detaylar.

Sözcü.com.tr'nin aktardığı habere göre, Prof. Dr. Yeşim Taşova yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

Türkiye olarak bir artış yaşadığımız ortada. Özellikle birlikte yapılan her tür faaliyetin engellenemiyor olması bu artışın en önemli nedeni. Artık Ağustos bitiyor ve Eylül, Ekim aylarına ve bu virüsün sevdiği mevsime geliyoruz. Bu noktada artışı öngörüyoruz.

Beraberinde influenza dediğimiz gribin de arttığı bir zaman. Benzer belirti ve bulgulara sahip. O yüzden çok karışacak. Sağlık Bakanlığı’nın da özellikle her ikisini de ayırt edebilecek şekilde tanı testlerini geliştiğini biliyorum.

Türkiye’nin de üretime başladığı ‘favipiravir’ aynı zamanda gribe de etkili. Bu ilaç tedavi olarak ikisine birden etkili olacaktır. Ama şu aşamada aşı kadar etkinliğini bilemiyoruz. İki ilacın da birlikte verilmesi bağlamında gribi tedavi etmek için eskiden beri kullandığımız ‘oseltamivir’ hem de ‘favipiravir’i bir arada kullanırsak gereksiz bir yük olacaktır. Buna göre mutlaka grip aşısı yapılmasını şiddetle öneriyoruz