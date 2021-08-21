İklim değişikliği yüzünden Grönland buzulları erime tehlikesi ile karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Grönland'ın zirvesine bilinen tarihte ilk kez yağmur yağdı.

Kuzey kürenin büyük bir kısmına benzer şekilde Grönland da sıcaklıkların on yıldan kısa bir süre içinde üçüncü kez devasa bir sıcak hava dalgasına maruz kalıyor. Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi (NSIDC/National Snow and Ice Data Center) 14 Ağustos 2021 tarihinde normalde suyun sıvı olarak düşemeyeceği kadar soğuk olan yerde yağmurun birkaç saat boyunca devam ettiğini bildirdi.

İklim Değişikliği Grönland Buzulları İçin Büyük Tehlike Oluşturuyor

NSIDC, Grönland'ın zirvesinde nispeten uzun bir süre boyunca gözlemlenen yağmurun daha önce o noktada yağdığına ilişkin ileri sürülen hiçbir raporun olmadığını belirtti. NSIDC tarafından paylaşılan tweette şu ifadeler yer aldı:

"14 Ağustos 2021 tarihinde Grönland'ın zirvesinde sıcaklık seviyesinin donma noktasının üzerine çıkması, 7 milyar tonluk yağmur yağışını tetikledi. Bu, kayıtların başladığı 1950'den bu yana en şiddetlisi."

Colorado Boulder Üniversitesi Buzul Bilimci Ted Scambos, Washington Post'a yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

"Grönland tıpkı dünyanın geri kalanı gibi değişime uğruyor. Grönland'da on yıl içinde 3 erime olayı meydana geldi. 1990'dan önce bu her 150 yılda bir oluyordu ve şimdi de yağmurun hiç görülmediği bir bölgede yağmur yağıyor."

Dünya'nın büyük bir çoğunluğu yazın dahi erimeyen buz tabaklarından oluşur. Kışları yağan kar birikir ve yıllar boyunca düştüğü noktada kalır. Bu bölgede görülen erimelerin çoğu bu zamana kadar sıcak hava dalgalarından kaynaklansa da yağmur, erime sürecini hızlandırdı.

Yağmur yalnızca karı eriterek erime olaylarının daha sık görülmesine katkıda bulunmakla sınırlı kalmıyor aynı zamanda buzulların ısısını da absorbe ediyor.

Yaşamını bu bölgede sürdüren yerliler, yaşanan erime olaylarından kaynaklanan çeşitli zorluklarla karşılaşmaya devam ediyor. Giderek daha yaygın hale gelen erime olaylarının deniz seviyesinin yükselmesine sebebiyet vermesinin yanı sıra Körfez Akıntısı'nı yavaşlatacağı ve bunun da yağmur ormanlarını etkileyeceği düşünülüyor.

Scambos, CNN'e yapmış olduğu bir açıklamada, "Bin yılda görülmeyen eşiklerden geçiyoruz" dedi ve dünyanın iklim değişikliğine karşı harekete geçmemeye devam etmesi halinde bunun değişmeyeceğini belirtti.