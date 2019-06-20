Grönland'de Çekilen Olağanüstü Fotoğraftaki Acı Gerçek

Dünya, küresel iklim değişikliğinin etkilerini her geçen gün daha fazla hissetmeye başladı. Bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, geçen hafta Grönland çevresinde sadece bir günde 2 milyar ton buz eridi.

Yukardaki fotoğraf, 13 Haziran’da Danimarka Meteoroloji Enstitüsü'ndeki Okyanus ve Buz Merkezinde araştırmacı olarak çalışan Steffen Olsen tarafından çekildi.

Grönland'daki vahim durumu tüm çıplaklığıyla gözler önüne seren kare, kızak köpeklerinin sanki suyun yüzeyinde yürür gibi görünmesi sebebiyle gerçeküstü bir izlenim sunuyor.

Fotoğraf, Grönland'daki Inglefield Fiyordu'nda çekildi. Olsen ve ekibi, buzulların erimesiyle oluşan denizin, 86 cm derinlikte olduğunu ve çok geniş bir alana yayıldığını söylüyor.

Yukardaki grafik, Grönland'da 1981 - 2010 yılları arasındaki erime aralığını gösteriyor. Araştırmalar, Grönland'da 80'li yıllara göre 6 kat hızlı erime olduğunu ortaya koyuyor. Öyle ki, geçen hafta sadece bir günde 2 milyar ton buz erimiş.

Grönland çevresinde rekor buz erimesi görüldüğünü belirten uzmanlar, bölgedeki sıcaklığın yılın bu zamanı için alışılmadık derecede yüksek olduğunu vurguluyor.

Olsen tarafından çekilen bu çarpıcı görüntü, Netflix’in Our Planet belgesinde, Grönland yakınlarında 75 milyon ton buzun sadece 20 dakika içinde parçalanıp eriyip denize karıştığı sahneleri akıllara getiriyor.

Yaz aylarında Grönland'daki erime artış eğiliminin yukarı doğru seyretmesi, deniz seviyesinin daha da artmasına ve adada yaşayan hayvanların yaşantısına çok büyük zararlar verebilir.

Birleşmiş Milletler’in (BM) iklim değişikliği hakkındaki son raporuna göre, emisyon oranları mevcut düzeyde devam ederse, sıcaklıklar 2040 yılına kadar Paris anlaşmasında belirlenen sınırları aşacak. Küresel ısınma nedeniyle tüm buzullar eridiğinde deniz suyu seviyesi yaklaşık 65 metre yükselecek. Bu durumda kıyı bölgelerindeki birçok şehir su altında kalacak. Bu da milyonlarca insanın başka ülkelere göç etmesine neden olacak.

İsmi geçmişken, Netflix'in Our Planet belgeselinin fragmanını da şuraya bırakalım.