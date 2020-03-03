Grounded'ın Oynanış Videosu, Oyun Hakkında Yeni Detaylar Sunuyor

Obisidian Entertainment, bünyesindeki küçük bir ekiple Grounded'ı geliştirmeye devam ediyor. Xbox Game Studios tarafından yayınlanacak olan oyun, yakın zamanda Erken Erişim versiyonu ile oyuncularla buluşacak. Geçtiğimiz hafta Boston şehrinde gerçekleşen PAX East 2020 sırasında, Grounded için bir oynanış gösterimi yapıldı.

Karakterlerin karınca boyutuna kadar küçüldüğü farklı bir dünyada geçecek olan Grounded, hem çevresel hem de hikaye anlatımıyla ilerleyen bir oyun olacak. Bir yandan hayatta kalmak için devasa düşmanlar ile savaşırken bir yandan da işe yarar şeyleri toplayacak, günlük yaşamda karşınıza çıkacak olan objeler ile üs kuracak, hayat kurtaracak kaynaklar arayacak ve doğa ile ortak yaşam sürdüreceksiniz.

Larry Hyrb tarafından düzenlenen panelin Soru-Cevap kısmı sırasında yapılan demo oynanış gösterimi, Grounded hakkında bir takım yeni detaylar sunuyor. Mesela çapraz platform desteği sayesinde PC ve Xbox One kullanıcıları birlikte oynayabilecekler. Bunun yanı sıra dilediğiniz zaman üçüncü kişi bakış açısı perspektifine geçiş imkanınız olacak. İnşa için çim hasat ederken, eğer üssünüze yakınsanız tamamını tek seferde götürebiliyorsunuz. Bu haliyle eşya toplamak için uğraşmayı biraz daha katlanılabilir hale getirecekmiş gibi görünüyor.

Grounded, Metroidvania tarzı bir oyun olacak. Yani haritanın belirli kısımlarına erişebilmek için belirli becerileri ve araçları açmanız gerekecek.

Demo oynanış videosunda Arachnophobia modu da gösteriliyor. Eğer örümcekler ile aranız iyi değilse yani huylanıyorsanız, bu mod sizin için oldukça sıkıntılı olabilir gibi görünüyor.

Keyifli seyirler dilerim.