Grounded, Yakında Erken Erişime Açılacak

Grounded yakın bir zamanda Erken Erişim dönemine girecek. Eğer oyunu sabırsızlıkla bekliyorsanız, çıkışından önce deneyebileceksiniz.

Obsidian Entertainment, geliştirmekte olduğu Grounded oyununu X019 sırasında duyurmuştu. Rol Yapma Oyunu türündeki oyunlarıyla tanınan stüdyonun üçüncü kişi bakış açısından oynanan hayatta kalma gibi farklı bir türe giriş yapması elbette şaşırtmıştı ama hatırlatmakta fayda var ki Grounded stüdyonun bünyesindeki küçük bir ekip ile geliştiriliyor. Yani ana ekip yine Rol Yapma Oyunu türünden devam edecek.

PC ve Xbox One için geliştirilmekte olan Grounded tarafında şimdilik net bir çıkış tarihi verilmiş değil. 2021 yılı içerisinde satışa sunulması hedefleniyor ama oyunu çok daha erken bir zamanda deneme fırsatınız olacak. Öyle ki Erken Erişim versiyonu Steam mağazasında ortaya çıkıverdi. Yani Xbox Game Preview ve Xbox Game Pass abonelerinin yanı sıra Steam kullanıcıları da bu versiyona erişim sağlayabilecek.

Şimdilik Erken Erişim tarihi belli değil ama sayfada yer alan bilgilere bakılırsa, hikayenin %20 civarındaki bir bölümünü oynayabileceksiniz. Bunun yanı sıra otlaklar, çalılar ve pus olmak üzere üç büyük canlı topluluğunu ve en az on böcek türünü görebileceksiniz, üretim yapabilecek, üs kurabilecek, ister tek başınıza isterseniz kooperatif desteğiyle arkadaşlarınızla oynayabilecek, silahlarınızı ve zırhınızı ikinci kademeye kadar geliştirebilecek ve Arachnophobia modunu deneyebileceksiniz.

Oyunun tam versiyonunda ise Steam başarımları ve kartları, daha fazla böcek türü, daha fazla çevre ve canlı topluluğu, daha fazla üretim formülleri ve oyunun sunacağı deneyimin tamamını geliştirecek ek özellikler ve güncel sistemler bulunacak.

Muhtemelen önümüzdeki haftanın PAX East 2020 festivalinde hem Grounded ile ilgili daha fazla detay ve Erken Erişim tarihini öğreniriz diye düşünüyorum. Gelişmeleri takip edelim bakalım.

Grounded En Düşük Sistem Gereksinimleri