Grup hikayeleri Özelliği Facebook Tarafından Kaldırılıyor

Her ay 1.4 milyar kişinin ziyaret ettiği Facebook platformu yeni bir karar aldı. Bu karara göre grup içerisinde paylaşılmak istenen videolar ve resimler bundan sonra hikaye şeklinde atılamayacak.

Aralık ayından beri Facebook tarafından aktif hale getirilen grup hikayeleri özelliği, normal şartlarda bütün kullanıcılar için erişime açıldı. Ancak şirketin daha farklı Facebook grup üyeliği denemeleri nedeniyle bundan vazgeçildi.

Grup hikayeleri bireysel kullanıcılardan da kaldırılacak mı?

26 Eylül tarihinden itibaren Facebook grup hikayeleri platformdan tamamen kaldırılmış olacak. Bu tarihten hemen önce paylaşılan bütün hikayeler silinecek ve yeni hikaye eklenmesi de yapılamayacak.

Facebook tarafından yapılan açıklamaya göre, gruplarda olan özelliklerinin insanlara eğlenceli ve kullanışlı yollarla bağlayabilmeleri için grup hikayeleri özelliğinin sonlandırıldığı ifade ediliyor. Şirket yaptığı bir diğer açıklamada ise, Facebook topluluklarının genel deneyimlerini artırmak için birçok farklı yol dediklerini söyledi.

Facebook grup özelliği birçok kişinin pozitif olarak yararlanabileceği özelliklere sahipti. Grup hikayeleri ise üyelerin duygu ve düşüncelerini veya hissettiklerini paylaşma yolu olarak görülüyordu. Facebook bunu pek eğlenceli bulmadı gibi bir sonuç ortaya çıktı. Peki sizce Facebook bu özelliği kaldırmakla doğru bir hamle mi yaptı? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.