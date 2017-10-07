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  4. G.Skill Intel Coffee Lake İşlemcileriyle Uyumlu Trident Z Belleklerini Duyurdu

G.Skill Intel Coffee Lake İşlemcileriyle Uyumlu Trident Z Belleklerini Duyurdu

Gskill Trident Z RGB RAM
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar teknoloji
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İşlemci sektöründe ne zaman yeni bir platform ortaya çıksa, bellek üretimi konusunda uzman firmalardan olan G.Skill de hemen o platforma özel olan bellekler geliştirmeye başlıyor. G.Skill geçtiğimiz haftalarda yeni nesil AMD Ryzen işlemcilerle uyumlu Trident Z belleklerini tanıtmasının ardından şimdi de Intel'in yakında gelecek olan Coffee Lake işlemcileri için yeni belleklerini duyurdu.

Z370 chipsetli anakartlar ile çalışacak olan Coffee Lake kodlu mimariye sahip yeni işlemciler için G.Skill'in özel olarak geliştirdiği Trident Z belleklerin çoğu 4000MHz'in üzerinde bir hıza sahip. Samsung üretimi B-die DDR4 çipleri içeren bu bellekleri, G.Skill'in meşhur Trident Z RGB aydınlatmalı serisi şeklinde almak isteyenler maksimum 4000MHz'e kadar olan modellerden faydalanabilecekler. Bu hızların yukarısında bu seri için G.Skill RGB aydınlatma sağlayamıyor.

G.Skill'in Intel Z370 platformu için hazırladığı belleklerin teknik özellikleri ise aşağıdaki tabloda belirtilmiş:

Gskill Intel Trident Z Bellek Ozellikleri

G.Skill AMD Ryzen İşlemcileriyle Uyumlu Trident Z RGB Belleklerini Tanıttı TEKNOLOJİ G.Skill AMD Ryzen İşlemcileriyle Uyumlu Trident Z RGB Belleklerini Tanıttı

G.Skill, 4600MHz'lik DDR4 Bellek Kitini Tanıttı TEKNOLOJİ G.Skill, 4600MHz'lik DDR4 Bellek Kitini Tanıttı

ETİKETLER: ram gskill bellek GSkill TridentZ Intel Coffee Lake

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