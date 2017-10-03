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GSM Operatörlerinin Vergi Oyunu Gün Yüzüne Çıktı!

elektronik yayın vergisi
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Yağız Sarman
Yağız Sarman İnternet

Vatandaşların GSM faturalarında almadığı hizmetlerin yazılı olduğunu fark etmesi üzerine GSM operatörlerinin vergi kaçamağı ortaya çıktı. Operatörlerin vergisi düşük olan hizmetleri şişirerek vergi yükünü hafifletmeye çalıştığı görüldü.

GSM operatörleri daha düşük vergi ödemek adına faturada daha düşük vergiye tabi olan hizmetlere yüklendi. Bu vergi oyununun çözülmesi üzerine Maliye Bakanlığı müfettişleri harekete geçti ve inceleme başlattı. GMS operatörleri normalde cepten konuşma için yüzde 43 ve internet için 23 toplam Katma Değer ve Özel İletişim Vergisi ödemesi gerekirken; şirketlerin vergisi düşük olan “elektronik yayın” başlıklı hizmete faturada yer verdiği tespit edildi.

Gazete, dergi ve televizyon aboneliği gibi hizmetleri kapsayan elektronik yayın başlığı için Özel İletişim Vergisi ödenmiyor. Ayrıca bu hizmet için yalnızca yüzde 1 KDV ödeniyor. İşte bu sebepten operatörler elektronik yayın hizmetini şişiriyor.

Bir vatandaşın Habertürk’e gönderdiği GSM faturasıyla aydınlanan olayda, operatörün 145.20 TL’lik bir faturadan 15.1 TL elektronik yayın bedeli aldığı görüldü. Vatandaşın hiçbir talebi olmamasına karşın bu bedelin tahsil edildiği belirtilerek operatörün 3 ila 6 TL arasında vergi azalttığı anlaşıldı. Maliye Bakanlığı’nın incelemesi tamamlandığında GSM operatörlerinin bu vergi oyunu yüzünden ağır para cezalarına çarptırılması bekleniyor.

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ETİKETLER: vergi usulsüzlüğü cep telefonu vergisi vergi kaçırma

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