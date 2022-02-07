GSM Operatörü, Hava Taksi Hizmeti İçin El Sıkıştı!

Son yıllarda gelişen teknolojiyle birlikte otonom ve elektrikli araçlar popülerliğini artırıyor. Birçok şirket bu konudaki çalışmalarını sürdürse de tabiki bu alanda en başarılı şirketlerin başında Tesla geliyor. Otonom araçların kullanımını yaygınlaştırmak isteyen firmalar ise bu alanda çeşitli adımlar atıyor. Bunlardan biri de Güney Koreli GSM şirketi SKT oldu. SKT, hava taksi hizmeti için Kaliforniya merkezli Joby Aviation ile el sıkıştı.

Kara araçları konusunda işler hızlı ilerlese de otonom hava araçlarının gelişimi biraz daha yavaş olabiliyor. Uzun yıllardır testleri süren ve geniş kapsamlı olarak incelenen hava araçlarının kullanımı için uygun koşulların sağlanması gerekiyor. Hava taksi araçlarını geliştiren Joby Aviation şirketi, uzun süren test çalışmalarının ardından SK Telecom (SKT) ile hizmet sunmak için bir anlaşma sağladı.

SKT ve Joby Aviation, Hava Taksi Hizmeti Başlatacak

Hava ve kara yolculuğu arasında daha iyi entegrasyon sağlamak için SK Telecom’un abonelik tabanlı bir hizmeti olan T Map Mobility platformunun temel alınacağı öğrenildi. Daha önce bu platform üzerinden Uber ile çeşitli ortaklıklara imza atılmıştı.

KT ve Joby şirketinin bu hizmeti sunabilmesi için öncelikle Güney Kore hükümetinden sertifika almaları gerekiyor. Şimdilik hizmetin sağlanması için süreç devam ederken, hava taksi hizmetini ne zaman ve nerede başlayacağı henüz bilinmiyor.

Güney Kore’nin Kara, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı daha önce yayınladığı bir raporda, kentsel hava hareketliliğine destek sunmak amacıyla 2025 yılına kadar bu hizmetleri sınırlı bir şekilde ticarileştirmeye izin vereceğini açıklamıştı.

Yapılan açıklamaya göre; Seul metropol bölgesinde bir veya iki güzergahla başlanacak ve 10 yılın sonuna kadar yerel otobüslere, metrolara ve yoğunluğun fazla olduğu diğer bölgelere 10 hava taksi terminali inşa edileceği aktarıldı.

Joby CEO’su JoeBen Bevirt, ‘Kentsel alanlarda yaşayan 42 milyondan fazla insanla Güney Kore, Joby’ye hava yolculuğunu günlük yaşamın bir parçası haline getirmesi için dikkate değer bir fırsat sunuyor ve insanların karbon ayak izlerini azaltırken zamandan tasarruf etmelerine yardımcı oluyor’ dedi.