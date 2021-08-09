GTA 3 Remaster Sürümü mü Geliyor? Take Two'dan Açıklama Geldi

Take Two Interactive, üç farklı remaster sürümü üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Şirketin üzerinde çalıştığı projelerden bir tanesi GTA 3 remaster sürümü olabilir. Bu yılın başlarında ortaya çıkan söylentiler ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

GTA 3 Remaster Sürümü Ne Zaman Çıkacak?

Rockstar Games, 2K ve Private Division şirketlerini bünyesinde barındıran Take Two Interactive, oyuncuları oldukça heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Şirket, 3 farklı oyunun remaster sürümü üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, söz konusu üç remaster sürümünün daha önce duyurulmadığı belirtildi. Bu ifade göz önünde bulundurulduğunda bu üç proje içerisinde Kerbal Space Program ve Grand Theft Auto V isimli yapımların dahil olmadığını anlıyoruz.

Kerbal Space Program ve Grand Theft Auto 5'in yenilenmiş sürümleri bu yıl içerisinde yeni nesil oyun konsollarına çıkışını gerçekleştirecek. Peki, Take Two, hangi yapımların remaster sürümleri üzerinde çalışıyor?

Video oyunu sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Take Two Interactive'in remaster projelerinden bir tanesi GTA 3 olabilir. Bu yılın başlarında Grand Theft Auto 3'ün yenilenmiş sürümü üzerinde çalışıldığına dair bazı söylenetiler ortaya çıkmıştı. Ayrıca 2001 yılında çıkışını gerçekleştiren video oyunu, bu yıl 20. yılını kutlayacak. Dolayısıyla şirket, yirminci yıl nedeni ile popüler oyunun remaster sürümünü piyasaya sürebilir.

GTA 3'ün yanı sıra GTA Vice City veya GTA San Andreas isimli yapımın remaster sürümünü de görebiliriz. Söz konusu iki oyun için de bazı söylentiler ortaya çıkmıştı. Elbette ortaya atılan iddialar doğrulanmadı. Bu sebepten ötürü bu söylentilerin doğru çıkmama olasılığı da bulunuyor.

Take Two Interactive, geçtiğimiz aylarda 2024 yılına kadar 62 oyun yayımlamayı planladıklarını açıklamıştı. Bu oyunlardan bir tanesinin Marvel X-Com isimli yapımın olacağı tahmin ediliyor. Söz konusu yapımın 2022 yılının başlarında duyurulacağı belirtiliyor. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre önümüzdeki önümüzdeki yıllarda da çok sayıda oyun göreceğiz.

3 farklı remaster sürümünün şu anda geliştirilmekte olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi GTA oyununun remaster sürümü çıkacak? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.