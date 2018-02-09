GTA 5, 90 Milyondan Fazla Sattı

2013 yılında oyun konsollarına, 2015 yılında da PC platformuna sunulan GTA 5, ortalama beş yıllık bir süre boyunca 90 milyon satış rakamına ulaştı. Take-Two Interactives şirketinin en çok satan oyunu konumuna geçen GTA 5, yapımcısına göre asla eskimeyecek ve sürekli aktif olarak oynanacak.

Geçtiğimiz yıl ABD oyun pazarının en çok satan üçüncü oyunu olmayı başaran GTA 5, yapmıcısına kazandırdığı gelir açısından da altıncı sıraya yükseldi. Bu anlamda NBA 2K18 ve WWE 2K18 ile büyük bir rekabet içerisinde olan dev yapımın ulaştığı 90 milyonluk satışın dijital pazardan ve mağaza içinden geldiğini belirtmekte fayda var.

Take-Two CEO'su Strauss Zelnick yaptığı açıklamada "Grand Theft Auto Online için bir rekor yılı daha bekliyoruz. Her şey beklenenden daha iyi gidiyor ve oldukça yüksek beklentimiz var." sözlerine yer verirken şirketin CFO'su Lainie Goldstein ise oyun için harcamalarından elde ettikleri kazancı artırmayı planladıklarını belirtti ve GTA 5'in başarısını övmeyi ihmal etmedi.

Ayrıca CEO Zelnick, GTA Online'ın bu kadar başarılı olmasının nedenlerinden birinin de oyunculara özgür bir şekilde harika içerikler sağlamaları olduğunu belirtti ve "Oyuncuların tamamına odaklanıyoruz, sadece fazladan ödeme yapanlara değil" diyerek açıklamasını bitirdi.

Peki siz GTA 5'in bu başarıyı hak ettiğini düşünüyor musunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.