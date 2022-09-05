GTA 5 Desteği Kesiliyor Mu?

Tüm zamanların en çok satan oyunları arasında yer alan GTA 5'i oynamayan oyuncu sayısı çok az. Oyun dünyasını baştan yazmayı başaran GTA 5, ilk çıktığı günden beri geride bıraktığı 9 yıl içerisinde milyonlarca oyuncuya keyif dolu anlar yaşattı. Fakat tüm bunların bir sonu geliyor olabilir.

Bir süredir GTA 6 üzerinde çalıştığı bilinen ve kaynaklarının çoğunluğunu oyunun yapımına aktaran yayıncı firma Rockstar Games, geçtiğimiz gün GTA 5'in yapımında çalışan herkese teşekkür ettiği bir mesaj yayınladı. Kimilerine göre bu mesaj GTA 5'ten desteğin çekileceği anlamına geliyor.

GTA 5 Online Desteği Bitiyor Mu?

Hİç şüphesiz ki tek oyunculu modu dışında GTA 5'in asıl sükse yaptığı alan çevrimiçi imkanları. Oyunun çıkışından kısa bir süre sonra yayınlanan GTA 5 Online hizmeti, ilk çıktığı günden beri eşsiz görev tasarımları, arkadaşlarla oynama imkanı, modlar sayesinde kullanıcılara sağladığı tamamen kendine özgü sunucular oluşturma imkanları sayesinde hala GTA 5'in en çok oynanan online oyunlar arasında yer almasını sağlıyor. 2013 yılından beri sürekli olarak geliştirilen ve özel etkinlikler eklenen GTA 5 Online, Rockstar Games'in en çok para kazandığı alanların başında geliyor. Ne yazık ki 9 yılın sonunda bu hizmetin bir sonu gelebilir.

"Kral Öldü, Yaşasın Yeni Kral"

Son aylarda GTA 6'nın yapımı için tüm kaynaklarını kullanan Rockstar Games'in büyük bir yük oluşturan GTA 5 Online hizmetinden desteğini çekmeyi düşündüğü iddia ediliyor. Geçtiğimiz gün yayınlanan teşekkür mesajı da buna işaret ediyor. Rockstar Games, GTA 5'i gömmeye hazırlanıyor olabilir.

Şüphesiz ki Rockstar Games'in GTA 5 üzerinden desteğini çekmesi, iş yükü açısından bir kolaylık sağlayacağı gibi şirketin gelir kalemlerinden birinin de tamamen kesilmesine sebep olabilir. GTA 5'in geleceği GTA 6'nın yapım sürecinin ne kadar zorlu olacağına bağlı diyebiliriz.