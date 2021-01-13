GTA 5 Franklin ve Lamar, Oyundaki Bir Sahneyi Canlandırdı

GTA 5 Franklin ve Lamar karakterlerini seslendiren Slink Johnson ile Shawn Fonteno, kısa bir süre önce oyunla ilgili yapılan mod ve diğer çeşitli mizahi çalışmalardan sonra gerçek hayatta bir araya gelerek video oyunundaki sahneyi yeniden canlandırdı. İkili tarafından hazırlanan video, GTA V hayranları tarafından yoğun ilgi gördü.

GTA 5 Franklin ve Lamar’ından Nostaljik Video!

Grand Theft Auto serisinin en son oyunu olan GTA 5, video oyununun online sürümü olan GTA Online sayesinden uzun bir zamandır oynanmaya devam ediyor. Grand Theft Auto V oyuncularına göre son zamanların en eğlenceli oyun sahnelerinden bir tanesi, Lamar ile Franklin karakterlerinin yer aldığı sahne oldu. Bu sahne, GTA V oyuncuları arasında o kadar popüler hale geldi ki çeşitli oyun modları başta olmak üzere sahne ile ilgili sayısız mizahi çalışma yapıldı.

Oyunun ana karakterlerinden bir tanesi olan Franklin’i canlandıran Slink Johnson ile yardımcı karakter Lamar’ı canlandıran Shawn Fonteno, son günlerde yoğun ilgi çeken sahneyi tekrardan canlandırmaya karar verdi. İkili tarafından yeniden canlandırılan sahne, oyuncular tarafından oldukça beğenildi.

Shawin Fonteno ve Gerald “Slink” Johnson tarafından yeniden canlandırılan sahnenin orijinalinin son zamanların en popüler oyun sahnelerinden biri olmasının nedeni, oyuncuların Franklin’in düştüğü durumu aşırı komik bulması. Orijinal oyun sahnesinde Lamar’ın Franklin’i şaşkına döndürmesinin yanı sıra ağzını açmasına izin vermediği görülüyor. Franklin’i şaşkına çeviren Lamar daha sonra mod geliştiricileri tarafından değiştirilmeye başlandı ve bu durum bir akım haline geldi.

Mod geliştiricilerinin düzenlemeleri ile Franklin’i şaşkına çeviren Lamar’ın yerini Devil Artemis gibi karakterler almaya başladı. Oyun sahnesinin oyuncular ve mod geliştiricileri arasında bu kadar çok konuşulmaya ve düzenlenmeye başlanmasının ardından iki karakterin canlandırıcısını harekete geçirdi. Slink Johnson ile Shawn Fonteno, oyunun çıkışının üzerinden 7 sene sonra oyuncuların son zamanlardaki en favori sahnelerinden bir tanesini yeniden canlandırdı.

Yeniden canlandırılan sahne Los Angeles’ta geçiyor. İkisinin jestleri, mimikleri ve sesleri şaşkına düşürecek şekilde ayrıntılı görünüyor. Gerçek hayata uyarlanan oyun sahnesini hemen aşağıda yer alan video oynatıcısından izleyebilirsiniz.

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