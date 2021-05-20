Bir Oyuncu GTA 5 Görevlerini Hiç Hasar Almadan 9 Saatte Bitirdi

GTA 5 görevleri hiç hasar almadan bitirilebilir mi? Bir oyuncu, Grand Theft Auto 5'i hiç hasar almadan yaklaşık 9 saatte bitirmeyi başardı. UnNameD isimli speedrunner, bu başarısını bölümler şeklinde YouTube kanalına yükledi.

GTA 5 Görevleri Hasar Almadan Nasıl Tamamlanır?

UnNamed isimli speedrunner, dünya genelinde çok popüler bir oyun olan Grand Theft Auto 5'i hiç hasar almadan yaklaşık 9 saatte bitirmeyi başardı. Oyuncu, oyun esnasında herhangi bir hasar aldığında karakterin ölmesini sağlayan bir mod kullandı.

UnNamed, elbette bu başarıyı yalnızca bir denemede elde etmedi. Paylaşılan bilgilere göre oyuncu, 48. denemesinde popüler video oyununu hiç hasar almadan bitirebildi. Oyundaki bütün görevlerin tamamlanması yaklaşık olarak dokuz saat sürdü. Oyuncu, oyunun tamamını kayıt altına aldı ve daha sonra YouTube kanalı üzerinden 3 bölüm şeklinde yayımladı.

Binlerce oyuncu tarafından yoğun ilgi ile karşı karşıya kalan videoya baktığımızda oyuncunun düşmanların yerlerini ezberlediğini görüyoruz. Düşmanların nerede ve ne zaman çıkacağını bilen UnNamed, düşmanları kolay bir şekilde etkisiz hale getirebiliyor. Bu sayede herhangi bir hasar almamayı başarıyor.

Oyuncu, her ne kadar düşmanların yerlerini ve görevleri ezberlese de hiç hasar almadan tamamlayabilmek oldukça zor. Büyük bir başarının altına imza atan oyuncunun YouTube kanalına yüklediği videoları aşağıda yer alan oynatıcılar üzerinden izleyebilirsiniz.

GTA V Görevlerini Tamamlamak İçin Kaç İnsan Öldürmek Gerekiyor?

Geçtiğimiz aylarda bir GTA V oyuncusu, video oyununda yönettiğimiz karakterlerin oyunun sonuna kadar kaç insan öldürdüğünü hesaplamıştı. Ortaya çıkan sayı, çok sayıda oyuncunun şaşırmasına neden olmuştu.

Bir oyuncu, çatışmalardan kaçınmak ve görevleri mümkün olan en az ölümle tamamlamak için görev esnasında düşmanları uyandırmadan hareket etti fakat video oyununda bazı görevler var ki tek başına koca bir çetenin üstesinden gelmek gerekebiliyor. En az bir kişi de olsa öldürmenin gerekli olduğu görevlerdeki ölümler sayıldığında ortaya çıkan sayı 726 oldu.

Michael De Santa'nın oyun boyunca öldürmesi zorunlu olan 172 kişi bulunuyor. Trevor, oyun boyunca 258 düşmanı öldürüyor. Franklin ise oyun boyunca 295 insan öldürerek en çok insan öldüren karakter oluyor.