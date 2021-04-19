GTA 5 Görevleri Tamamlamak İçin Kaç İnsan Öldürmek Gerekiyor? (Video)

GTA 5 görevleri tamamlamak için her üç karakterin de oyunda toplamda kaç insan öldürmesi gerekiyor? Grand Theft Auto 5 ile yakından ilgilenen bir oyuncu, video oyunundaki tüm görevlerin tamamlanması için kaç kişinin ölmesini gerektiğini hesapladı ve ortaya şoke eden bir sayı çıktı.

GTA 5 Görevleri Tamamlamak İçin Öldürülen İnsan Sayısı

Grand Theft Auto 5'i oynadıysanız veya YouTube'da gezinirken görev yapma videolarından birine denk geldiyseniz muhtemelen oyunda trafik kurallarına uyan insanın dahi ellerini kirletmeden görevleri tamamlayamayacağını fark etmişsinizdir. Peki, sizce bütün görevleri göz önünde bulundurduğumuzda karakterlerimiz toplamda kaç insan öldürmüştür?

Bir GTA 5 oyuncusu, video oyununda yönettiğimiz karakterlerin oyunun sonuna kadar kaç insan öldürdüğünü hesapladı. Ortaya çıkan sayı ise oldukça şaşırtıcı görünüyor.

Bir oyuncu, çatışmalardan kaçınmak ve görevleri mümkün olan en az ölümle tamamlamak için görev sırasında düşmanları uyandırmadan hareket etti fakat video oyununda bazı görevler var ki tek başına koca bir çetenin üstesinden gelmek gerekebiliyor. En az bir kişi de olsa öldürmenin gerekli olduğu görevlerdeki ölümler sayıldığında ortaya çıkan sayı 726 oldu.

726 sayısını karakterlerin tamamının öldürdüğü insan sayısı olarak değil de karakterlerin öldürdüğü insan sayısı olarak ele alırsak Michael en az sayı ile geliyor. Michael De Santa'nın oyun boyunca öldürmesi zorunlu olan 172 kişi var.

Michael'in peşinden inanması her ne kadar zor olsa da Franklin Clinton değil Trevor Philips geliyor. Trevor, oyun boyunca 258 düşmanını öldürüyor. Trevor'ın arkasından rekor bir sayı ile Franklin geliyor. Franklin, oyun boyunca 295 insan öldürerek en çok insan öldüren karakter oluyor.

Oyuncunun paylaştığı videoya yorum yapan kişilerin çoğu insanları bundan daha az öldürerek görevlerin tamamlanabileceğini ileri sürdü fakat sayının aşağı yukarı aynı kalması muhtemel görünüyor. Oyunda herhangi bir hile vb. kullanılmadığı takdirde silah kullanmadan görevleri tamamlamanın herhangi bir yolu yok gibi görünüyor.

Birçok Grand Theft Auto V hayranını şaşırtan sayı hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Sizce GTA 5 görevleri tamamlamak için sizin öldürdüğünüz insan sayısı aşağı yukarı kaçtır? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle ve okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.