GTA 5 (Grand Theft Auto V) Satışları Dudak Uçuklatıyor!

Take-Two Interactive, 2020 mali yılı için ilk çeyrek sonuçlarını paylaştı. Çeyrek için kayıtlar, yıllık yüzde 136 artışla 996.2 milyon dolara ulaştı. GameIndustry.biz tarafından bildirilen oyun satışları genel olarak güçlü seyrediyor. Grand Theft Auto V (GTA 5), 2020 mali yılın dördüncü çeyreğinde 130 milyondan 135 milyon kopya satışına ulaştı.

Rockstar ve 2K Games Oyunlarına İlgi Büyük!

Grand Theft Auto V ve Grand Theft Auto Online, 2021’in ikinci yarısında PlayStation 5 (PS5) ve Xbox Series X’e geliyor. Başka bir Rockstar oyunu olan Red Dead Redemption 2, 32 milyondan fazla sattı. Bu arada, 2019’da çıkış yapan NBA 2K20 şimdiye kadar 14 milyondan fazla sattı. Borderlands 3, geçen çeyrekte 10.5 milyon sattı. Obsidian Entertainment’ın The Outer Worlds oyunu 2.8 milyon kopya sattı.

Anlaşma İmzalandı, Yeni Oyunlar Geliyor

Private Division tarafından yayınlanan Disintegration için satış rakamları verilmedi ancak Take-Two CEO’su Zelnick Strauss, GameIndustry.biz'e biraz hayal kırıklığı yarattığını söyledi. İleriye baktığımızda, Private Division, League of Geeks, Roll7 ve Moon Studios ile anlaşma imzaladı ancak bu oyunlardan ilkinin Take-Two’nun 2020 mali yılına kadar çıkış yapması beklenmiyor.

Konsol Oyunları Satıyor

Rockstar Games, 2K Games şirketlerini bünyesinde barındıran Amerika merkezli oyun yapımcısı ve dağımtıcısı Take-Two Interactive, satışların yüzde 68’ini oluşturan konsol oyunlarının dijital satışı ile mali yıl için net kayıtların artmasını (2.8 milyar dolar 2.9 milyar dolar arasında) bekliyor.