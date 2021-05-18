GTA 5 ve GTA Online'ın PlayStation 5 ve Xbox Series Tarihi Duyuruldu

GTA 5 ve GTA Online'ın PlayStation 5 ve Xbox Series tarihi en nihayetinde netlik kazandı. PlayStation Plus abonesi PlayStation 4 sahipleri ise bu noktada epey mutlu olacaklar. Tüm detaylar haberimizde.

Rockstar Games için altın yumurtlayan tavuk diyebileceğimiz GTA 5, ilk olarak 2013 yılında PlaySation 3 ve Xbox 360 için satışa sunulmuştu. 2014 yılının Kasım ayında PlayStation 4 ve Xbox One sürümleri ile de karşımıza çıkan oyun, 2015 yılında da PC kullanıcıları ile buluşturulmuştu. Son açıklanan rakamlara göre yüz kırk milyondan fazla satmayı başarmış olan oyun için sıradaki durak PlayStation 5 ve Xbox Series olacak.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yılın Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilen PlayStation 5 sunumunda duyurulan yeni nesil versiyonunun bu yıl içerisinde satışa sunulacağını öğrenmiştik. Bir süredir de net çıkış tarihi merak ediliyordu. Bugün ise Rockstar Games, merak edilen sorunun cevabını resmi bir duyuru ile verdi.

GTA 5 ve GTA Online, PlayStation 5 ve Xbox Series için Ne Zaman Çıkacak?

Yayıncının resmi sitesi üzerinden yaptığı duyuruya bakılırsa, birbirinden bağımsız olarak satışa sunulacak olan GTA 5 ve GTA Online için verilen tarih 11 Kasım 2021. Tabii ki beklenmedik bir erteleme ile karşılaşmazsak.

GTA Online’ın bağımsız versiyonu PlayStation 5 ve Xbox Series için de satışa sunulacak. Ne var ki PlayStation 5 versiyonu ilk üç ay için ücretsiz olacak iken, PlayStation 4 sahibi PlayStation Plus kullanıcıları ise bugünden itibaren yeni nesil versiyon çıkana kadar ay başına GTA$10000000 krediyi kasalarına ekleyebilecekler. Ne var ki bunun dışında, teknik anlamda ne gibi yeniliklerin sunulacağına dair herhangi bir detay verilmiş değil.

GTA 5 tarafında ise, yeni nesil konsollarda çeşitli teknik ve performans iyileştirmelerinin sunulacağı ve oyunun hiç olmadığı kadar iyi görüneceği belirtilmiş. Her ne kadar bu oyun için de daha fazla detay verilmemiş olsa da, geçtiğimiz aylarda bir açıklama yapan Take-Two Interactive Üst Yöneticisi Strauss Zelnick, yaklaşımlarının farklı olacağını söylemiş ve örnek olarak da Mafia: Definitive Edition oyununu örnek göstermişti. Haliyle, önceki iki nesilden çok daha farklı bir GTA 5 ile karşılaşabiliriz: “Piyasaya sürüldüğünde standart belirleyiciydi. İkinci nesilde standart belirleyici olmaya devam etmişti. Yeni nesilde Grand Theft Auto’nun neler yapacağını göreceğiz. Açıkçası Rockstar’ın muazzam bir deneyim sunacağından şüphem yok, ama basit bir uyarlama yapıyorsanız bunu başaramazsınız.”

Rockstar Games ayrıca Yaz mevsiminde GTA Online için yeni içeriklerin gelmeye devam edeceğini de müjdeledi. Bildiğiniz gibi bu sene, GTA 3 yirminci yaşını dolduruyor. Haliyle müjdelenen yeni içeriklerin içinde, bu oyuna özel birtakım şeyler görebiliriz. Bunun dışında, yine GTA 3 ile ilgili bazı sürprizler de olacakmış.