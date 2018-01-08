GTA 5'i 2 Saniyede İndirmenizi Sağlayacak Ethernet Standardı Geliştirildi

Günümüzde yüksek internet hızı yakalayabilmek için en sağlıklı çözüm modem ile bilgisayarımız arasında kablolu bağlantı, yani ethernet bağlantısı kurmak. Kablosuz bağlantıda aksamalar yaşanabildiği ve sinyal gücü düşebildiği için internet hattımızdan en yüksek verimi ethernet yoluyla alabiliyoruz.

İndirme hızı konusunda farklı çalışmalar yürütülüyor. Son yıllarda fiber optik kablolar sayesinde internet servis sağlayıcıları bize daha da yüksek internet hızı sunmaya başladı. Bu internet hatları evlerimize ulaştığında, bilgisayarlarımıza ethernet kablolarıyla dağıtılıyor; fakat ethernet kabloları ve standartları yıllardır değişmediler. CAT 5 ve CAT 6 kablolar şu an için ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar ve yeterli veri transfer hızını sunuyorlar.

Dünya çapında gigabit hızda internet hizmetleri yavaş da olsa dağıtılmaya başlandı. Google Fiber gibi firmaların başını çektiği bu akımın geleceğinin ne olacağını bilemiyoruz; fakat bağlantı hızları artarsa yeni ağ standartlarına da ihtiyaç duyulacak; bu noktada da mevcut ethernet standardının gelişmesi gerekecek. İşte bu iş için beklememize gerek kalmadı ve önceden yeni nesil ethernet standardı olan IEEE 802.3bs geliştirildi ve onaylandı.

Günümüzün hakim teknolojileri olan CAT 5 ve CAT 6 sırasıyla 1.000 Mbps (1 gigabit) ve 10.000 Mbps (10 gigabit) veri transfer kapasitesine sahipler. Yani CAT 5 ile saniyede 125 MB, CAT 6 ile 1.250 MB boyutunda dosya transfer edebilirsiniz. Yeni IEEE 802.3bs standardını kullanan kablolar ise 400 Gbps kapasite sunacaklar. Yani saniyede 50.000 MB boyutunda dosya transfer edilebilecek. Bu miktarı kabaca 45-50 GB arası bir miktar olarak değerlendirirsek IEEE 802.3bs kablolar ile GTA 5'i indiriyor olsaydık 1.5 saniyede bütün oyun inmiş olurdu.

IEEE 802.3bs kablolar optik kablolar olacak, yani veriyi ışık yoluyla iletecekler. Bu kabloların sunduğu transfer hızından faydalanabilmek için öncelikle bu internet hızını sunacak bir bağlantıya ihtiyaç duyacağız. Şu an için dünya üzerinde evlere bu kadar yüksek hızda internet sunan bir firma maalesef yok. Bu hızda bir internet bağlantısına sahip olsak bile, dosya indirdiğimiz sunucuların da yüksek bant genişliğine sahip olmaları da gerekecek. Bu sayede maksimum hızda dosya indirebileceğiz. Sonrasında ise hızlı bir depolama birimine ihtiyaç duyacağız. İndirdiğimiz verileri diske yazabilmek için ışık hızında bir SSD kullanmamız gerekecek. Fakat böyle bir SSD henüz üretilmedi, günümüzün en hızlı SSD modelleri saniyede 2 GB civarında dosya yazma hızına sahipler.

IEEE 802.3bs standardı işletmelerde kullanılmak üzere tasarlanan bir teknoloji. Evlerimizde bu standardı kullanmamız günümüz şartlarında çok da mantıklı değil; çünkü yeterli internet hızı, veri yazma hızı ve bant genişliği sunan teknolojilere erişemiyoruz. Fakat gelecekte bu teknolojiler geliştirilirse altyapıları hazır olacak.